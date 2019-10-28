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Debate

Plebiscito pode discutir tombamento de sítio histórico de Santa Teresa

Segundo promotor de Justiça da Comarca do município, Devair Pereira, Câmara de vereadores quer ouvir comunidade

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 16:17
Rua do Lazer em Santa Teresa Crédito: Reprodução | Governo do Estado
O tombamento do sítio histórico da cidade de Santa Teresa volta a ser tema de debate na cidade e um plebiscito pode ampliar a discussão. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o promotor de Justiça da Comarca do município, Devair Pereira, afirmou que a Câmara de Vereadores tomou a decisão de realizar o plebiscito no município e inclusive, já teria oficiado o pedido ao TRE.
"Preciso informar também que a Câmara de Vereadores tomou uma decisão de se fazer um plebiscito para ouvir toda a comunidade do município. Já oficiaram ao TRE para que agende dia e hora para que se faça o plebiscito, que é uma consulta pública à comunidade para que, de forma oficial, manifeste seu posicionamento. Aí, não serão ouvidos só os moradores do Centro, atingidos diretamente, mas também de todas as comunidades mais afastadas", disse.
A iniciativa acontece em paralelo a uma ação popular movida em que se pede, liminarmente, a suspensão do processo administrativo do tombamento. Protestos já foram realizados no município contra o processo de tombamento. No entanto, uma coisa não está ligada a outra, segundo o promotor.
A decisão judicial independe dessa manifestação. Essa consulta pública vai ser uma forma também de levar o conhecimento para a maioria das pessoas ou de toda a comunidade sobre este processo de tombamento. Mas, a decisão judicial independe dessa consulta. Tanto que ela não tem uma data definida. Foi oficiado ao TRE para que eles agendem, porque terá a participação de todos eleitores e como será, quantas urnas, isso aí depende do TRE agendar, explicou.

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Procurada, a assessoria de comunicação do TRE-ES informou que ainda não houve uma formalização sobre o pedido do plebiscito. A Câmara de Vereadores de Santa Teresa e a Secretaria de Estado de Cultura também foram procuradas pela reportagem, mas até o momento não deram retorno. Esta matéria será atualizada assim que houver a resposta.

Tombamento

A cidade de Santa Teresa passa por um processo de tombamento do seu Sítio Histórico, que na fase provisória já contou com a aprovação do Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo (CEC). A decisão aponta que, dentro de uma área determinada, casas antigas ou novas, prédios e lojas não poderão mais receber mudanças na estrutura física dos imóveis sem o aval do Estado.
O procedimento de tombamento foi solicitado por uma moradora da cidade em 2013 e teve início após a ameaça de demolição de um casarão que faz parte do conjunto histórico. A decisão de tombar o Sítio Histórico de Santa Teresa, no entanto, não conta com o apoio total da cidade. 

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