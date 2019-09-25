Tombamento do Sítio Histórico de Santa Teresa gera mais um protesto

Manifestantes contra o tombamento do sítio histórico de Santa Teresa se manifestaram na tarde desta quarta-feira (25) Crédito: Internauta

Santa Teresa, no Noroeste do Estado, gerou um protesto durante a tarde desta quarta-feira (25). Organizada por quem é contra a intervenção estatal, a manifestação começou às 14h, percorreu diversos bairros da cidade e terminou em frente à prefeitura, por volta das 16h30. O impasse sobre o tombamento do sítio histórico de, nodo Estado, gerou um protesto durante a tarde desta quarta-feira (25). Organizada por quem é contra a intervenção estatal, a manifestação começou às 14h, percorreu diversos bairros da cidade e terminou em frente à prefeitura, por volta das 16h30.

Comerciante e morador local, Douglas Broseguini Delfin teria dois imóveis atingidos pela medida. “A área do sítio histórico abrange todo o centro de Santa Teresa e vários imóveis que não são históricos. Em todo esse território, qualquer modificação teria que ser submetida à Secretaria de Cultura, seria muito burocrático”, disse ele, explicando a adesão à passeata.

Manifestantes contra o tombamento do sítio histórico de Santa Teresa se manifestaram na tarde desta quarta-feira (25) Crédito: Stephen Rossi

Para ele, a tutela do governo, e a consequente limitação do empreendedorismo, é o principal problema do tombamento. “Com a limitação que querem impor, não daria para ampliar a cozinha por causa da maior clientela ou transformar uma sala em um salão de restaurante. Limitaria toda a nossa economia”, argumentou.

Além disso, para ele, a medida não garante a preservação dos imóveis. “Santa Teresa é assim hoje graças a nós, comerciantes e moradores, que temos interesse em preservar a nossa cultura. O nosso pedido é o tombamento zero. Quem quiser que faça o pedido individual, assim como foi feito no caso da Casa Lambert”, defendeu.

OS ARGUMENTOS DE QUEM É A FAVOR

Longe de ser uma unanimidade em Santa Teresa, o tombamento é defendido por várias pessoas, incluindo o Presidente da Associação dos Moradores do Centro Histórico, Alessandro Pasolini. “Nós somos completamente favoráveis, em função de fatores históricos e econômicos”, começou ele, a explicar o posicionamento.

Imagem da Rua de Lazer atualmente e projeção de como ela deve ficar com as intervenções nas calçadas e com os fios aterrados Crédito: prefeitura de santa teresa e sedurb

“Nós somos a primeira cidade fundada por italianos no Brasil e isso já merece, por si só, o reconhecimento do sítio histórico. Para além, tem a geração de emprego e renda, gerado basicamente pelo turismo, graças às belezas naturais, mas, principalmente, ao centro histórico, único lugar que o turista não deixa de ir”, avaliou.

Para preservá-lo, então, seria necessário um tombamento, feito de modo ainda a ser discutido. “As leis que temos hoje não são suficientes para a preservação da história de Santa Teresa. Com o tombamento, os casarões ficariam mais resguardados; e se ele não acontecer, pode ser que daqui a poucos anos a paisagem histórica deixe de existir”, concluiu.

A SITUAÇÃO ATUAL

Protocolado em 2013, o pedido inicial de tombamento contava com 32 imóveis. Dois anos depois, a Prefeitura de Santa Teresa foi notificada da abertura de um processo a respeito e, segundo a legislação, toda obra, intervenção ou reparo nestes imóveis deveria ser aprovado previamente pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC).

No entanto, especialistas entenderam que era necessário preservar todo o centro, incluindo áreas do entorno. Dessa forma, ficou definido o perímetro do sítio histórico. No dia 14 de março deste ano, então, o CEC aprovou o tombamento de toda essa área. Desde então, acontecem trâmites técnicos para tornar definitiva, ou não, a medida.

Secult). Paralelamente ao processo de tombamento, existe o Plano Diretor Municipal (PDM), que também trata da preservação histórica de Santa Teresa, já que proíbe, entre outras coisas, a construção de imóveis com mais de quatro pavimentos no centro da cidade e a demolição de casas ou prédios históricos sem autorização da Secretaria de Cultura ().

O QUE DIZ A SECULT

Por meio de nota, a Secretaria informou que a Gerência de Memória e Patrimônio ainda está avaliando qual será a extensão da área de Santa Teresa a ser, possivelmente, tombada; e que o processo só terminará quando o tombamento for votado, em definitivo, pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC).