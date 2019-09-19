Com 500 kg, maior queijo do ES é produzido em Santa Teresa

Depois da maior moqueca do mundo, chegou a vez do maior queijo do Espírito Santo. Com mais de 500 kg, o frescal gigante levou dois dias para ser produzido e será repartido neste domingo (22), durante o último dia da Feira Café com Leite, que acontece no município de Santa Teresa, no Noroeste do Estado, pelo oitavo ano consecutivo. , chegou a vez do maior queijo do. Com mais de 500 kg, o frescal gigante levou dois dias para ser produzido e será repartido neste domingo (22), durante o último dia da Feira Café com Leite, que acontece no município de, nodo Estado, pelo oitavo ano consecutivo.





queijo é uma iniciativa para popularizar o evento. “Na edição anterior, percebemos que os turistas e a população em geral não participavam ativamente da feira. Depois de ver uma iniciativa em Minas Gerais, achei que poderíamos fazer o mesmo por aqui”, contou o secretário de agricultura de Santa Teresa, Jorge Natalli. Com 1,5 metro de diâmetro e 80 centímetros de altura, oé uma iniciativa para popularizar o evento. “Na edição anterior, percebemos que os turistas e a população em geral não participavam ativamente da feira. Depois de ver uma iniciativa em Minas Gerais, achei que poderíamos fazer o mesmo por aqui”, contou o secretário de agricultura de Santa Teresa, Jorge Natalli.

Para ser produzido por uma fábrica de laticínios local, foi necessário confeccionar uma forma especial e contar com o empenho de várias pessoas para que os 6 mil litros de leite virassem queijo. “A dificuldade foi enorme. Foi um grande desafio”, resumiu o secretário. Nesta quinta-feira (19), o produto já estava pronto e armazenado em uma câmera fria.

DOCE DE LEITE GIGANTE EM 2020?

Apesar das dificuldades, o município de Santa Teresa pretende avançar na produção desses alimentos gigantes. “Ano que vem queremos fazer um queijo ainda maior; e a ideia é fazer também um doce de leite e um queimadinho (leite queimado) em um bule gigante”, antecipou Jorge, em entrevista concedida durante esta manhã.

TOURO GIGANTE TAMBÉM CHAMA ATENÇÃO

Touro com mais de uma tonelada impressiona quem frequenta a Feira Café com Leite, em Santa Teresa Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste





Entre os animais expostos na área de pecuária leiteira, um em especial também chama a atenção pelo tamanho: um touro da raça guzerá, que pesa mais de 1,3 tonelada. Campeão em uma competição em MG, ele é de uma fazenda de Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado. “Ele impressiona pelo tamanho e pela docilidade”, comentou a produtora rural Néia Abelt.

A FEIRA CAFÉ COM LEITE