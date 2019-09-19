Com 500 kg, maior queijo do ES é produzido em Santa Teresa

Depois da maior moqueca do mundo, chegou a vez do maior queijo do Espírito Santo. Com mais de 500 kg, o frescal gigante levou dois dias para ser produzido e será repartido neste domingo (22), durante o último dia da Feira Café com Leite, que acontece no município de Santa Teresa, no Noroeste do Estado, pelo oitavo ano consecutivo.
Com 1,5 metro de diâmetro e 80 centímetros de altura, o queijo é uma iniciativa para popularizar o evento. “Na edição anterior, percebemos que os turistas e a população em geral não participavam ativamente da feira. Depois de ver uma iniciativa em Minas Gerais, achei que poderíamos fazer o mesmo por aqui”, contou o secretário de agricultura de Santa Teresa, Jorge Natalli.
Para ser produzido por uma fábrica de laticínios local, foi necessário confeccionar uma forma especial e contar com o empenho de várias pessoas para que os 6 mil litros de leite virassem queijo. “A dificuldade foi enorme. Foi um grande desafio”, resumiu o secretário. Nesta quinta-feira (19), o produto já estava pronto e armazenado em uma câmera fria.
DOCE DE LEITE GIGANTE EM 2020?
Apesar das dificuldades, o município de Santa Teresa pretende avançar na produção desses alimentos gigantes. “Ano que vem queremos fazer um queijo ainda maior; e a ideia é fazer também um doce de leite e um queimadinho (leite queimado) em um bule gigante”, antecipou Jorge, em entrevista concedida durante esta manhã.
TOURO GIGANTE TAMBÉM CHAMA ATENÇÃO
Entre os animais expostos na área de pecuária leiteira, um em especial também chama a atenção pelo tamanho: um touro da raça guzerá, que pesa mais de 1,3 tonelada. Campeão em uma competição em MG, ele é de uma fazenda de Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado. “Ele impressiona pelo tamanho e pela docilidade”, comentou a produtora rural Néia Abelt.
A FEIRA CAFÉ COM LEITE
Embora seja voltada principalmente para quem produz os dois principais alimentos da base econômica de Santa Teresa, a feira tem entrada gratuita e oferece exposições, palestras e minicursos para a população. Quem quiser aproveitar, o evento acontece no Parque de Exposição da cidade, entre esta quinta-feira (19) e o próximo domingo (21), das 9h às 22h.