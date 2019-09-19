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O maior do Estado

Com 500 kg, maior queijo do ES é produzido em Santa Teresa

Produto com 1,5 m de diâmetro será repartido no domingo em uma feira agropecuária
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 set 2019 às 14:58

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 14:58

Depois da maior moqueca do mundo, chegou a vez do maior queijo do Espírito Santo. Com mais de 500 kg, o frescal gigante levou dois dias para ser produzido e será repartido neste domingo (22), durante o último dia da Feira Café com Leite, que acontece no município de Santa Teresa, no Noroeste do Estado, pelo oitavo ano consecutivo.
 
Com 1,5 metro de diâmetro e 80 centímetros de altura, o queijo é uma iniciativa para popularizar o evento. “Na edição anterior, percebemos que os turistas e a população em geral não participavam ativamente da feira. Depois de ver uma iniciativa em Minas Gerais, achei que poderíamos fazer o mesmo por aqui”, contou o secretário de agricultura de Santa Teresa, Jorge Natalli.
Para ser produzido por uma fábrica de laticínios local, foi necessário confeccionar uma forma especial e contar com o empenho de várias pessoas para que os 6 mil litros de leite virassem queijo. “A dificuldade foi enorme. Foi um grande desafio”, resumiu o secretário. Nesta quinta-feira (19), o produto já estava pronto e armazenado em uma câmera fria.
DOCE DE LEITE GIGANTE EM 2020?
Apesar das dificuldades, o município de Santa Teresa pretende avançar na produção desses alimentos gigantes. “Ano que vem queremos fazer um queijo ainda maior; e a ideia é fazer também um doce de leite e um queimadinho (leite queimado) em um bule gigante”, antecipou Jorge, em entrevista concedida durante esta manhã.
TOURO GIGANTE TAMBÉM CHAMA ATENÇÃO
Touro com mais de uma tonelada impressiona quem frequenta a Feira Café com Leite, em Santa Teresa Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
 
Entre os animais expostos na área de pecuária leiteira, um em especial também chama a atenção pelo tamanho: um touro da raça guzerá, que pesa mais de 1,3 tonelada. Campeão em uma competição em MG, ele é de uma fazenda de Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado. “Ele impressiona pelo tamanho e pela docilidade”, comentou a produtora rural Néia Abelt.
A FEIRA CAFÉ COM LEITE
Embora seja voltada principalmente para quem produz os dois principais alimentos da base econômica de Santa Teresa, a feira tem entrada gratuita e oferece exposições, palestras e minicursos para a população. Quem quiser aproveitar, o evento acontece no Parque de Exposição da cidade, entre esta quinta-feira (19) e o próximo domingo (21), das 9h às 22h.

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