Cantora capixaba reencontra o filho pequeno e se emociona no ES

Renata abraçou o filho pequeno no reencontro com ele ocorrido ontem, em Domingos Martins Crédito: Arquivo pessoal

Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, assim que Em casa e confortando o filho pequeno. Assim foram os primeiros momentos da cantora capixaba, de 30 anos, assim que chegou à residência dos pais , em Campinho, Domingos Martins, na Região Serrana, ainda nesta segunda-feira (11), para onde ela foi levada após receber alta do Hospital Cristo Rei, na cidade mineira de Matipó, onde foi localizada.

Renata, que é mãe de dois filhos, um menino de 7 anos e outro de um 1 e 4 meses, havia viajado de ônibus de Viana até Manhuaçu no último sábado (09), onde pegaria uma nova condução até Governador Valadares para depois fazer uma apresentação em uma casa de shows à noite na cidade de Itanhomi, também em Minas Gerais. Na primeira parte da viagem, Renata contou a familiares que aceitou dois comprimidos para relaxar dados por uma mulher que sentava ao lado dela e na sequência passou mal. Sem se apresentar no show, a família e pessoas próximas passaram a tratar o caso como desaparecimento.

O marido da cantora relatou ainda que Renata tem pressão baixa. Depois de tomar a medicação, ela passou mal e ficou no hotel em Minas. Ela não é acostumada com remédio, tomou dois e passou mal. Ela tem pressão baixa, ficou sem se alimentar. Com o efeito do remédio, ela dormiu de sábado, às 16h, até domingo. No domingo ela também passou mal e só conseguiu levantar hoje (segunda) quando tentou ir para a rodoviária, contou.

AMAMENTAÇÃO

Assim que chegou à casa dos pais, a cantora logo procurou acalmar o filho caçula, que ainda é amamentado, segundo informou a mãe da cantora, Schirley Ribeiro. "O neném dela ainda é amamentado, ela perguntava a todo momento por ela querendo 'mama'. Foram momentos difíceis e de agonia para todos nós da família", disse à reportagem.

O próprio irmão de Renata, Ritieli Ricardi, compartilhou o reencontro da mãe e filho e novamente agradeceu à mobilização nas redes sociais. "Olha quem vocês trouxeram de volta e deixou alguém ainda mais feliz! ACABOU O TORMENTO! Obrigado, Deus! A todos vocês que compartilharam essa corrente!", postou.

Renata é casada com Rafael Luiz da Silva, com quem tem dois filhos Crédito: Arquivo Pessoal

ENCONTRADA NA ESTRADA

A Gazeta foi primordial para que ela fosse reconhecida pelos funcionários do Hospital Cristo Rei. Renata foi localizada em estado de desorientação na manhã desta segunda, às margens de uma rodovia na cidade de Matipó, em Minas Gerais. Após ser socorrida por um policial, a cantora foi levada para o hospital, onde foi identificada pela equipe médica que a atendeu. A família, inclusive, salientou que a reportagem defoi primordial para que ela fosse reconhecida pelos funcionários do Hospital Cristo Rei.