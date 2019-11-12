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Em família

Cantora capixaba reencontra o filho pequeno e se emociona no ES

Renata Ribeiro chegou à casa dos pais em Domingos Martins e pode rever e amamentar o filho de apenas um 1 e 4 meses. Ela havia desaparecido no último sábado e foi encontrada nesta segunda-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 10:09

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 10:09

Renata abraçou o filho pequeno no reencontro com ele ocorrido ontem, em Domingos Martins Crédito: Arquivo pessoal
Em casa e confortando o filho pequeno. Assim foram os primeiros momentos da cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, assim que chegou à residência dos pais, em Campinho, Domingos Martins, na Região Serrana, ainda nesta segunda-feira (11), para onde ela foi levada após receber alta do Hospital Cristo Rei, na cidade mineira de Matipó, onde foi localizada.
Renata, que é mãe de dois filhos, um menino de 7 anos e outro de um 1 e 4 meses, havia viajado de ônibus de Viana até Manhuaçu no último sábado (09), onde pegaria uma nova condução até Governador Valadares para depois fazer uma apresentação em uma casa de shows à noite na cidade de Itanhomi, também em Minas Gerais. Na primeira parte da viagem, Renata contou a familiares que aceitou dois comprimidos para relaxar dados por uma mulher que sentava ao lado dela e na sequência passou mal. Sem se apresentar no show, a família e pessoas próximas passaram a tratar o caso como desaparecimento.

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O marido da cantora relatou ainda que Renata tem pressão baixa. Depois de tomar a medicação, ela passou mal e ficou no hotel em Minas. Ela não é acostumada com remédio, tomou dois e passou mal. Ela tem pressão baixa, ficou sem se alimentar. Com o efeito do remédio, ela dormiu de sábado, às 16h, até domingo. No domingo ela também passou mal e só conseguiu levantar hoje (segunda) quando tentou ir para a rodoviária, contou.

AMAMENTAÇÃO

Assim que chegou à casa dos pais, a cantora logo procurou acalmar o filho caçula, que ainda é amamentado, segundo informou a mãe da cantora, Schirley Ribeiro. "O neném dela ainda é amamentado, ela perguntava a todo momento por ela querendo 'mama'. Foram momentos difíceis e de agonia para todos nós da família", disse à reportagem.
O próprio irmão de Renata, Ritieli Ricardi, compartilhou o reencontro da mãe e filho e novamente agradeceu à mobilização nas redes sociais. "Olha quem vocês trouxeram de volta e deixou alguém ainda mais feliz! ACABOU O TORMENTO! Obrigado, Deus! A todos vocês que compartilharam essa corrente!", postou.
Renata é casada com Rafael Luiz da Silva, com quem tem dois filhos Crédito: Arquivo Pessoal

ENCONTRADA NA ESTRADA

Renata foi localizada em estado de desorientação na manhã desta segunda, às margens de uma rodovia na cidade de Matipó, em Minas Gerais. Após ser socorrida por um policial, a cantora foi levada para o hospital, onde foi identificada pela equipe médica que a atendeu. A família, inclusive, salientou que a reportagem de A Gazeta foi primordial para que ela fosse reconhecida pelos funcionários do Hospital Cristo Rei.
A cantora recebeu alta do hospital na tarde desta segunda-feira (11) e retornou para o Espírito Santo, acompanhada do marido e também pelo pai.

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