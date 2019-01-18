Home
Vitória sofre com déficit de chuva em janeiro

De acordo com o Instituto Climatempo, toda a Região Sudeste registrou menos chuva desde o início de 2019; o Inmet revelou que, com relação às capitais, o déficit de chuva está em 94% da média de janeiro em Vitória