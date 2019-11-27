Vila Velha: sorteio de quiosques de Itapoã e Itaparica será nesta sexta

Projeto de novos quiosques de Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV

Prefeitura de Vila Velha promoveu a abertura da proposta técnica dos concorrentes a novos concessionários de quiosques na orla de Itapuã e Itaparica. Ao todo, 13 interessados foram classificados para a próxima etapa. Na próxima sexta-feira (29), ocorrerá o sorteio para definir quem ocupará cada unidade da orla.

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O sorteio ocorrerá no auditório da prefeitura, às 9h30. A segunda fase da licitação, segundo a administração municipal, levou em consideração, como critério de ordem classificatório, tempo de experiência em quiosque, restaurantes ou similares; tempo de experiência na orla de Itaparica; qualificação. Além disso, a Prefeitura ofereceu cursos de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e Qualidade no Atendimento ao Turista, os quais contaram pontos.

DECISÃO DA JUSTIÇA

Pelo projeto proposto e aprovado judicialmente e por órgãos como o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e Superintendência de Patrimônio da União (SPU), cada uma das unidades contará com ampla estrutura. Terá cerca de 130m², com cozinha equipada, área de atendimento, espaço para disposição de mesas, depósito, vestiário e banheiros, inclusive para deficientes físicos.

A prefeitura, então, promoveu uma série de audiências públicas para ouvir tanto os atuais quiosqueiros e a associação quanto à população sobre o tema, inclusive por meio da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa.

A obra dos quiosques será efetuada por meio de investidores da iniciativa privada selecionados em concorrência pública. O aporte no valor do projeto é de R$ 562.551,80, o que deve ser comprovado a partir da assinatura do contrato de concessão. Pelo cronograma, a previsão de término será em agosto de 2020.