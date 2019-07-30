Home
>
Grande Vitória
>
Vídeo: trator quebra cano e água jorra na Serra

Vídeo: trator quebra cano e água jorra na Serra

Um internauta relatou que a água do cano quebrado ficou vazando intensamente por mais de 20 minutos; a Cesan disse que o vazamento foi controlado e o reparo iniciado

Gazeta Online

Publicado em 30 de julho de 2019 às 20:40

 - Atualizado há 6 anos

Cano de água é atingido e quebrado por trator na Serra Crédito: Reprodução

Um trator que estava tirando lixo do lado de um valão no bairro Vista da Serra I, na Serra, acabou quebrando um cano de água na manhã desta terça-feira (30).

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Um internauta do Gazeta Online relatou que a água do cano quebrado ficou vazando intensamente por mais de 20 minutos.

VEJA VÍDEO

De acordo com a assessoria da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), o vazamento foi controlado e o reparo foi iniciado, com previsão de conclusão somente nesta quarta-feira (31).

A companhia informou que o abastecimento de água não foi prejudicado na região.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

água

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais