Vista da Serra I

Vídeo: trator quebra cano e água jorra na Serra

Um internauta relatou que a água do cano quebrado ficou vazando intensamente por mais de 20 minutos; a Cesan disse que o vazamento foi controlado e o reparo iniciado

Publicado em 30 de julho de 2019 às 20:40 - Atualizado há 6 anos

Cano de água é atingido e quebrado por trator na Serra Crédito: Reprodução

Um trator que estava tirando lixo do lado de um valão no bairro Vista da Serra I, na Serra, acabou quebrando um cano de água na manhã desta terça-feira (30).

Um internauta do Gazeta Online relatou que a água do cano quebrado ficou vazando intensamente por mais de 20 minutos.

VEJA VÍDEO

De acordo com a assessoria da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), o vazamento foi controlado e o reparo foi iniciado, com previsão de conclusão somente nesta quarta-feira (31).

A companhia informou que o abastecimento de água não foi prejudicado na região.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta