Veja quais serão as novidades nas orlas da Grande Vitória para o verão

Os municípios já trabalham para receber banhistas e turistas na alta estação. Muitos balneários vão passar por obras para melhorar a infraestrutura

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 19:57 - Atualizado há 6 anos

Verão na Curva da Jurema Crédito: Bernardo Coutinho

Em menos de dois meses chega uma das épocas mais esperadas pelos brasileiros: o verão. E para atender o público capixaba e os turistas que vêm desfrutar das águas do Espírito Santo, as prefeituras da Grande Vitória estão se preparando para deixar as principais orlas capixabas bem mais atrativas, com novos quiosques, mais guarda-vidas, segurança e atrações para esta época.

Em Guarapari, principal balneário do Estado e que atrai cerca de 1,5 milhão de turistas em três meses de alta temporada, várias orlas vão passar por obras, avaliadas no total em mais de R$ 8 milhões. Em Muquiçaba, o local terá módulo de banheiro subterrâneo, quiosque, guarda-corpo (corrimão) em aço, ciclovia, novo calçadão e pracinha, além de uma pista de skate.“Esta revitalização é importante para população, para mobilidade urbana ”, disse o prefeito Edson Magalhães.

De acordo com a prefeitura, os guarda-corpos já foram instalados, o novo calçadão está em fase adiantada e o quiosque que está em fase de acabamento. Na praia do Morro, os banheiros serão demolidos para a construção de novos, os quiosques estão sendo reformados e a ciclovia será revitalizada. Já em Meaípe está sendo construído um muro de contenção e a reurbanização da orla, segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas. A previsão é de que tudo esteja pronto em dezembro.

Praia de Guarapari Crédito: Instagram geovanireis

REFORMA DE PÍERES E DECKS NA CAPITAL

Na capital, 80 guarda-vidas vão ser espalhados em 14 postos durante o verão. Quatro deles ficarão posicionados na Curva da Jurema, dois na Ilha do Boi, um na Ilha do Frade e sete em Camburi. Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, além da segurança dos banhistas, a prefeitura também está investindo na reforma dos píeres e decks.

“Estamos com seis quiosques funcionando e estamos aguardando a licitação de mais 10 para o verão. Na orla de Camburi, o quiosque 14 está em reforma para ser inaugurado no verão, já os quiosques 8 e 9 já estarão prontos em novembro. Na altura de Jardim da Penha, os quiosque 5 e o 7 estão em obras”, destacou.

Leonardo Krohling destacou ainda que a prefeitura deseja aumentar a faixa de areia da praia em 30 metros. “Para isso é feita uma drenagem no fundo do mar e usamos a areia da própria praia para dar mais conforto aos banhistas”, explicou. Além da reforma, Vitória vai contar também com programação especial durante o verão. “Dos dias 10 a 26 de janeiro, teremos esportes e apresentações gratuitas na arena de vitória”, contou.

Curva da Jurema Crédito: Vitor Jubini

QUIOSQUES E MAIS GUARDA-VIDAS EM VILA VELHA

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semusu) de Vila Velha informou que novos chuveiros serão colocados da Praia da Costa até a Ponta da Fruta, com a ampliação da presença de guarda-vidas nas orlas. A Semsu também estuda aumentar o número de cabines.

A alta temporada vai contar ainda com atrações esportivas no município canela-verde: o Arena Verão vai acontecer entre 03 de janeiro e 02 de fevereiro, na Praia da Costa, com entrada gratuita.

Além disso, as orlas de Itaparica e Itapuã terão quiosques garantidos no próximo verão. Por nota, a prefeitura informou que os espaços serão demolidos em novembro, mas os novos estarão prontos para o período quente. Destacou ainda que a Justiça Federal pediu que os quiosques fossem retirados, mas a pedido da prefeitura, eles serão demolidos e construídos novamente e poderão permanecer em funcionamento até agosto do ano que vem.

Praia de Carapebus, na Serra Crédito: Caíque Verli

FORÇA-TAREFA NA SERRA

A partir de hoje, onze praias da Serra recebem uma força-tarefa de manutenção para atrair turistas e a população para o verão no município. Serão realizadas limpeza, capina, ajuste de iluminação, troca de manilhas quebradas e instalação de chuveiros, além do reforço na segurança com uma parceria entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal da Serra.

As praias que vão receber a manutenção são: Balneário de Carapebus, Lagoa de Carapebus, Praia de Carapebus, Bicanga, Manguinhos, Curva da Baleia, Castelândia, Jacaraípe, Marbella, Costa Bela e Nova Almeida/Centro.

Também está em curso a contratação de 92 novos salva-vidas, ações integradas junto às outras forças de segurança e intensificação de ações na orla com a Guarda Civil Municipal e a Guarda de Trânsito. A Prefeitura relatou que está programação para o verão, com atividades esportivas e atrações musicais nos principais balneários da cidade. As atrações não foram informadas.

