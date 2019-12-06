Veja como e onde encontrar documentos perdidos na Grande Vitória

05/12/2019 A Casa do Cidadão, em Vitória, recebe documentos que foram perdidos em qualquer lugar do Estado. Crédito: Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória

Separados por ordem alfabética, os documentos perdidos deixados na Casa do Cidadão, em Vitória , já passam de 6,8 mil. O local recebe carteiras de identidade , CPF, carteira de trabalho e outros documentos que foram deixados em ônibus, praias, na rua ou em qualquer outro lugar do Estado.

"Recebemos das mais diversas formas, desde órgãos que nos encaminham, como Seturb e Guarda Municipal, até pessoas que levam até a Casa do Cidadão. Desde julho, temos um convênio com a Polícia Civil para termos acesso ao telefone da pessoa que perdeu o documento e tentamos entrar em contato para que ir buscá-lo ou quem perdeu já nos procura diretamente", explicou Bruno Toledo, secretário municipal de Cidadania Direitos Humanos e Trabalho.

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A Polícia Civil também tem esse tipo de atendimento no caso de Carteiras de Identidades. "Também recebemos identidades perdidas de todo o Estado e entramos em contato com o número que foi cadastrado no momento da confecção do documento. Os que são atuais é possível chegar ao dono, depois de três anos aqui, porém, os documentos são incinerados", descreveu o perito João Carlos Quemelli, diretor do Departamento de Identificação da Polícia Civil.

Quando se perde um documento, o primeiro passo é realizar um boletim de ocorrência de perda em uma delegacia ou pelo site da Polícia Civil . "O Boletim de Ocorrência não garante gratuidade para retirar a segunda via no caso de perda, apenas quando se trata de roubo ou furto. Porém, orienta-se que seja registrado o boletim como forma de prevenção, evitando-se problemas futuros caso o documento perdido seja usado ilegalmente por alguém", explicou o diretor.

Caso o documento seja encontrado após o registro de ocorrência, João Carlos Quemelli pontua que não é necessário "comunicar" o achado. "Não precisa avisar à polícia, pode deixar guardado por precaução", explicou.

Outra dica valiosa é não sair de casa com todos os tipos de documentos juntos, como título de eleitor, identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho e demais. "Temos muitos casos em que a pessoa perdeu todos os documentos que tinha pois os carregava juntos. Sugiro que cada pessoa carregue apenas um documento, a não ser que saia de casa para fazer algo que precise de todos", orientou o secretário Bruno Toledo.

Veja os pontos onde você pode deixar documentos perdidos ou procurar por eles:

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL Localizado na Avenida Maruípe, 2544, bairro Itararé, em Vitória, o órgão municipal recebe documentos de todos os tipos encontrados em todo o Estado. Frequentemente, uma lista com os nomes que estão nos documentos são divulgados no link https://www.vitoria.es.gov.br/noticia/casa-do-cidadao-lista-com-documentos-perdidos-tem-mais-de-68-mil-nomes-38719 . Quem quiser buscar, pode entrar ir até ao local portando qualquer documento outro documento de identificação. O funcionamento é de 12h às 19h, nos dias úteis. Somente para carteiras de identidade perdidas, o Departamento fica com os documentos encontrados por até três anos. Os policiais tentam contato com o telefone de registro de quando a pessoa tirou o documento na tentativa de localizar o proprietário antes do prazo. Depois desse tempo, o material é incinerado. Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2290, Bairro Santa Luíza, Vitória. Horário: 8h às 18h dos dias úteis.

Os meses que a Casa do Cidadão recebe mais documentos perdidos são dezembro e janeiro, como o secretário de Cidadania Direitos Humanos e Trabalho de Vitória explica. "São os meses de maior fluxo de pessoas por causa das férias. Além disso, muitos documentos são perdidos na praia, que é mais frequentada nessa época do ano", conclui.

O chefe do Departamento de Identificação da Polícia Civil, João Carlos Quemelli, chamou a atenção para quem perdeu ficar atendo aos prazos para confecção de novos documentos. "Não adianta só procurar quando estiver precisando em cima da hora. Uma identidade, por exemplo, tem prazo de 30 dias para ficar pronta na Grande Vitória e de 60 dias nas demais regiões do Estado. Por isso, não recomendo ficar sem o documento perdido e só lembrar que tem que fazer a segunda via quando estiver próximo de uma viagem ou das eleições, por exemplo", afirmou.

Sérgio Moro Onde tirar o Documento de Identidade (1ª e 2ª via) 01 Assembleia Legislativa Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. 02 Casa do Cidadão Avenida Maruípe, 2544, Itararé, Vitória. Telefone: 3382-5515 03 Shopping Boulevard Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. 04 Faça Fácil Cariacica Rodovia Leste-Oeste, 154, Santo André, Cariacica. 05 Pró-Cidadão na Serra Avenida Talma Rodrigues, 5416, Feu Rosa, Serra.