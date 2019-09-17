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Mudanças

Saiba as novas regras para emitir a Carteira de Identidade em Vitória

Uma das principais mudanças atinge a apresentação de certidões de nascimento para a emissão

Publicado em 

17 set 2019 às 12:24

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 12:24

RG Crédito: Divulgação
Entra em vigor a partir de 1º de dezembro as novas regras para a emissão da Carteira de Identidade na Casa do Cidadão em Itararé. Uma das principais mudanças atinge a apresentação de certidões de nascimento (serão aceitas as que tenham, no máximo, 10 anos a partir da data de emissão).
As novas regras foram estabelecidas pela Polícia Civil, que determina que será exigida a apresentação de certidão original ou cópia autenticada em tamanho real. Não serão aceitas cópias reduzidas.
 DOCUMENTO  Mudanças publicadas no Diário Oficial [PDF]
Já em relação a foto, a imagem 3x4 deve ser recente (no máximo, seis meses) e não poderá ser a mesma utilizada no documento anterior em caso de extravio. A foto deve ser tirada com fundo branco, com fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o rosto.
AGENDAMENTO
Atualmente, são oferecidas 100 senhas por dia para emissão da carteira de identidade na Casa do Cidadão. O serviço de agendamento fica online a partir das 13 horas e encerra assim que o limite de vagas é atingido.
> CNH Social: novas vagas para quem quer carteira de graça no ES
Para fazer o agendamento, basta acessar o o site da Prefeitura de Vitória (selecione a categoria > documentos > selecione o serviço > Carteira de Identidade), preencher os dados solicitados e imprimir ou anotar o horário agendado gerado pelo sistema.
 

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