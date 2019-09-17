Saiba as novas regras para emitir a Carteira de Identidade em Vitória

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Entra em vigor a partir de 1º de dezembro as novas regras para a emissão da Carteira de Identidade na Casa do Cidadão em Itararé . Uma das principais mudanças atinge a apresentação de certidões de nascimento (serão aceitas as que tenham, no máximo, 10 anos a partir da data de emissão).

As novas regras foram estabelecidas pela Polícia Civil, que determina que será exigida a apresentação de certidão original ou cópia autenticada em tamanho real. Não serão aceitas cópias reduzidas.

Já em relação a foto, a imagem 3x4 deve ser recente (no máximo, seis meses) e não poderá ser a mesma utilizada no documento anterior em caso de extravio. A foto deve ser tirada com fundo branco, com fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o rosto.

AGENDAMENTO

Atualmente, são oferecidas 100 senhas por dia para emissão da carteira de identidade na Casa do Cidadão. O serviço de agendamento fica online a partir das 13 horas e encerra assim que o limite de vagas é atingido.

Prefeitura de Vitória (selecione a categoria > documentos > selecione o serviço > Carteira de Identidade), preencher os dados solicitados e imprimir ou anotar o horário agendado gerado pelo sistema. Para fazer o agendamento, basta acessar o o site da(selecione a categoria > documentos > selecione o serviço > Carteira de Identidade), preencher os dados solicitados e imprimir ou anotar o horário agendado gerado pelo sistema.