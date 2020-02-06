'Uso recreativo de drogas financia o tráfico no ES', diz comandante da PM

Comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A guerra do tráfico de drogas continua tirando o sossego de moradores de algumas regiões da Grande Vitória. Em entrevista ao ESTV 1, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (6), o Comandante da Polícia Militar do Espírito Santo , coronel Márcio Eugênio Sartório, falou sobre o enfrentamento ao tráfico de drogas, presente em bairros da Grande Vitória. Segundo o coronel, o uso recreativo de drogas está diretamente ligado ao aumento da violência e da quantidade de armas nas comunidades.

"Não é o tráfico de drogas que compra as armas, é o usuário quem compra. A sociedade não enfrenta isso. O uso recreativo da droga está comprando essas armas e está colocando na comunidade. Temos um 'microtráfico' que está tentando se expandir no Espírito Santo. Quanto mais há o consumo de drogas, mais há violência, mais armas, mais traficantes." Coronel Márcio Eugênio Sartório - Comandante da Polícia Militar do Espírito Santo

O comandante da Polícia Militar no Estado pediu aos moradores da região que têm saído de suas casas que denunciem a presença de traficantes. Ele afirma que os moradores podem expulsar os traficantes da comunidade, ligando para o Disque Denúncia. "A população precisa acionar o 181. Todos sabem quem são os traficantes, a denúncia é anônima", acrescentou.

BLOCOS CLANDESTINOS

Durante a entrevista à TV Gazeta, o Comandante Sartório ainda detalhou que a PM estará presente junto à prefeitura de Vitória nas ruas para evitar que blocos clandestinos aconteçam.

"A ação de fiscalização é da Prefeitura Municipal de Vitória e a PMES dá suporte. A força policial resguarda os agentes e fiscais. Inicialmente é uma ação concentrada junto à prefeitura", detalhou.

Em informação passada à jornalista Aline Nunes, de A Gazeta, nesta quarta (5), a Secretaria de Segurança Pública afirma estar monitorando de mais de 20 eventos clandestinos na Grande Vitória. Os eventos devem acontecer no sábado (8) e domingo (9).

O comandante ainda detalhou que por conta do uso de drogas e de indivíduos que podem estar armados, o trabalho da polícia em conjunto com a prefeitura tem objetivo de fazer com que a festa não aconteça. Coronel Sartório solicitou que a população não frequente blocos clandestinos