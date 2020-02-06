Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Uso recreativo de drogas financia o tráfico no ES', diz comandante da PM
Comandante da PMES

'Uso recreativo de drogas financia o tráfico no ES', diz comandante da PM

Coronel Sartório, comandante da PM, afirmou que o uso recreativo de drogas tem ligação com o aumento da violência e com a quantidade de armas nas comunidades

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:22
Comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A guerra do tráfico de drogas continua tirando o sossego de moradores de algumas regiões da Grande Vitória. Em entrevista ao ESTV 1, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (6), o Comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório, falou sobre o enfrentamento ao tráfico de drogas, presente em bairros da Grande Vitória.  Segundo o coronel, o uso recreativo de drogas está diretamente ligado ao aumento da violência e da quantidade de armas nas comunidades. 
"Não é o tráfico de drogas que compra as armas, é o usuário quem compra. A sociedade não enfrenta isso. O uso recreativo da droga está comprando essas armas e está colocando na comunidade. Temos um 'microtráfico' que está tentando se expandir no Espírito Santo. Quanto mais há o consumo de drogas, mais há violência, mais armas, mais traficantes."
Coronel Márcio Eugênio Sartório - Comandante da Polícia Militar do Espírito Santo

Veja Também

Blocos na Praia do Canto têm histórico de confusão desde 2016

Polícia monitora 20 blocos clandestinos na Grande Vitória

O comandante da Polícia Militar no Estado pediu aos moradores da região que têm saído de suas casas que denunciem a presença de traficantes. Ele afirma que os moradores podem expulsar os traficantes da comunidade, ligando para o Disque Denúncia. "A população precisa acionar o 181. Todos sabem quem são os traficantes, a denúncia é anônima", acrescentou.

BLOCOS CLANDESTINOS

Durante a entrevista à TV Gazeta, o Comandante Sartório ainda detalhou que a PM estará presente junto à prefeitura de Vitória nas ruas para evitar que blocos clandestinos aconteçam.
"A ação de fiscalização é da Prefeitura Municipal de Vitória e a PMES dá suporte. A força policial resguarda os agentes e fiscais. Inicialmente é uma ação concentrada junto à prefeitura", detalhou.

Veja Também

Prefeitura de Vitória vai fazer controle de bebidas e som em blocos clandestinos

Prefeitura de Vitória vai adotar medidas para evitar confusões em blocos

Em informação passada à jornalista Aline Nunes, de A Gazeta, nesta quarta (5), a Secretaria de Segurança Pública afirma estar monitorando de mais de 20 eventos clandestinos na Grande Vitória. Os eventos devem acontecer no sábado (8) e domingo (9).
O comandante ainda detalhou que por conta do uso de drogas e de indivíduos que podem estar armados, o trabalho da polícia em conjunto com a prefeitura tem objetivo de fazer com que a festa não aconteça. Coronel Sartório solicitou que a população não frequente blocos clandestinos.

Veja Também

Como saber se o bloco de carnaval que eu vou é legalizado?

Afinal, carnaval é ou não feriado? Tire suas dúvidas

No último sábado (1), um bloco sem permissão para acontecer reuniu milhares de pessoas na Praia do canto, em Vitória. Durante o evento, moradores reclamaram da presença de drogas e sexo explícito. Comerciantes da região chegaram a não abrir as portas de bares e restaurantes.
"Faremos todo o esforço para não deixar aglomerar tanta gente. Se a PMES entrar para intervir, o efeito colateral pode ser muito pior. Estaremos, inclusive, com tropa de choque. Não vá ao local", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados