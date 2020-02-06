Polícia monitora 20 blocos clandestinos na Grande Vitória

Evento clandestino na Praia do Canto terminou em pancadaria e confusão no último sábado (1) Crédito: Reprodução

A Gazeta, na tarde desta quarta-feira (5). Mais de 20 eventos clandestinos, previstos para acontecer entre sábado (08) e domingo (09), já estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Segurança ( Sesp )  isso só na Grande Vitória . A informação foi passada por Guilherme Pacífico, subsecretário da pasta, em entrevista à jornalista Aline Nunes, de, na tarde desta quarta-feira (5).

Não tenho um número exato, porque ainda estamos fazendo esse levantamento, por meio da nossa estrutura de inteligência. É um trabalho de investigação para que tenhamos um planejamento adequado de resposta do poder publico, comentou o subsecretário, relembrando o tumulto registrado na Praia do Canto , durante o último sábado (1).

De acordo com ele, esse monitoramento é complexo e deve ser consolidado nos próximos dois dias, para servir de base para ações deste final de semana. Quando temos eventos clandestinos, pode ser que apareçam mil ou dez mil pessoas, como estimamos nesse caso recente. Poderia ser lá ou em outro lugar. É difícil adiantar informações a respeito, explicou.

50 EVENTOS CLANDESTINOS EM UMA SEMANA

No último final de semana, órgãos de segurança pública já tinham monitorado 30 eventos clandestinos para a Grande Vitória. Eram seis só na Capital, mas quase nenhum ganhou dimensão. Esse da Praia do Canto não havia sido identificado, esclareceu o tenente-coronel Anderson Loureiro, subcomandante do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM).

PERIGO À VISTA

Com o aumento de eventos neste período de pré-carnaval, o secretário de segurança de Vitória, Fronzio Calheira, aproveitou para dar uma orientação à sociedade. Pedimos que as pessoas pesquisem no site da prefeitura os blocos legalizados e evitem ir aos clandestinos, que pode ser comandado por traficantes e criminosos, explicou.