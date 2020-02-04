Carnaval de Vitória - Descida da Piedade vai ser na próxima terça-feira
A Piedade está com os tamborins a mil para celebrar os 65 anos de descida da ladeira no próximo dia 11 de fevereiro a partir das 19h. A tradicional festa vai reunir todos os segmentos da agremiação, que não vinha utilizando a quadra da escola para realizar festas como esta que já está confirmada por conta de recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
A bateria da Mais Querida vai sair da quadra da escola, no Centro de Vitória, descer pela Rua Sete e retornar ao local de saída pela Rua Graciano Neves.
"Foi um ano bem difícil. Estávamos impedidos de ensaiar na quadra, porque nossa quadra é uma praça, e o MPES disse que não é esse o objetivo do local. Mas agora na reta final conseguimos a liberação e já temos ensaios marcados, também", fala Vanessa Brasil, assessora jurídica da Piedade.
Nesta quarta-feira (5) a agremiação vai ao Sambão do Povo para seu ensaio técnico, na próxima sexta-feira (7) haverá ensaio na quadra da escola e na terça-feira (11) da semana que vem é que acontece a tradicional descida da ladeira da Piedade.
"O aniversário da escola foi em janeiro, mas a descida que será especial para nós neste ano, porque estamos comemorando tanto por termos conseguido a liberação quanto por rompermos a descida número 65 da agremiação", continua.
SERVIÇO
- 65ª Descida da Piedade
- Local: saída da Quadra da Piedade (R. Graciano Neves, 582, Centro de Vitória)
- Data: 11 de fevereiro de 2020 (terça-feira), a partir das 19h
- Ingressos: entrada franca