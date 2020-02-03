Já é carnaval! Bloco do Silva, ensaios e Mangueira animam a semana

SEGUNDA-FEIRA (03/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Roda de Samba
Às 20h, no Clube de Pesca de Santo Antônio. Com bateria da Novo Império e Kleber Simpatia. Ingresso: R$ 15 (com nome na lista), R$ 20 (normal). Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- Zé Pilantra - O Zelador das Ruas
- Exposição de desenhos do artista Salsa Brezinski. Às 19h, no Cochicho da Penha. Rua da Lama, Jardim da Penha, Vitória.
- CARNAVAL
- Ensaio Técnico
- Mocidade da Praia e Imperatriz do Forte. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada franca.
TERÇA-FEIRA (04/02/2020)
- BALADA
- Bolt
- Às 21h. Festa: "Terçou". Tocando: Pop, funk, pop BR, bagaceiras. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Pub 426
- Às 21h. Com a banda Rolls Rock (SP). Ingresso: R$ 25. R. João da Cruz, 370, Triângulo, Vitória.
- SHOW
- Patrícia Ilus
- Às 19h, na Casa de Bamba. Em comemoração aos 40 anos da cantora. Couvert: R$ 7 . Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- CARNAVAL
- Ensaio Técnico
- Boa Vista e Novo Império. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. . Entrada franca.
QUARTA-FEIRA (05/02/2020)
- EXPOSIÇÃO
- CARNAVAL
- Ensaio Técnico
- São Torquato e Piedade. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. . Entrada franca.
QUINTA-FEIRA (06/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Balão Mágico Sinfônico
- Às 20h, no Centro Cultural SESC Glória. Com a Orquestra Petrobras Sinfônica e regência de Felipe Prazeres. Ingresso: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira). Venda: Na bilheteria do local. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
- BALADA
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: "Flame Neon". Tocando: Pop BR, bregafunk, axé, hits,pop e funk. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com adereços de carnaval; R$ 10 (50 primeiros com nome na lista); R$ 15 (com nome na lista até às 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
- Correria
- A partir das 21h30. Festa: Forró do Correria. Aula de forró com Kevvin, DJ André Barros e Legado D Luiz. Ingresso: R$ 10 Informações: (27) 99645-7828. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Fluente
- Às 22h. Festa "Farofada". Tocando: Hists, pop BR, farofada e pop. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Bolt
- Às 0h. Festa: "Party Porn". Tocando: Electro pop, pop B, funk, sexy music. Ingresso: R$ 15 (23h às 4h); R$ 5 (a partir das 4h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone; R$ 10 (antecipado online). Venda: No local ou antecipado no site Lorean. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha. Classificação: 18 anos.
- LITERÁRIO
- Aniversário da Thelema de 2 anos
- Às 19h. Ingresso: Entrada franca. Com Coletivo Sarau da Barão, a participação de Érica Carneiro, Josi Ney, Adrielly Costa, os músicos Carlos Rabello, Jéssica Cirino, Fraga Ferri, Maicon 7 Cordas e os dançarinos Danilo dos Anjos e Thais Almeida. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- CARNAVAL
- Ensaio Técnico
- Jucutuquara e MUG. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. . Entrada franca.
SEXTA-FEIRA (07/02/2020)
- BALADA
- Stone Pub
- Às 22. Festa Brincando com o bumbum. Tocando funk a noite inteira. Com DJ Tuzzão e convidados. Ingresso: R$ 10 (com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (sem nome na lista ou após às 23h). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
- After Clube
- Às 21h. Festa: Combatchy. Ingresso: R$ 5 (pista, 1º lote), R$ 10 (lounge, 1º lote), R$ 15 (Camarote, 1º lote). Alameda Lã Plata, 51, Enseada Azul, Guarapari.
- Fluente
- Às 21h. Festa: "Manda Nudes". Ingresso: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos.
- SHOW
- Armandinho
- Às 21h, no Embrazado. Ingresso: R$ 40 (2º lote, meia); R$ 80 (2º lote, inteira). Venda: No site Superticket. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
- Bloco do Silva
- Às 22h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Com Elba Ramalho, Banda Xá da Índia e DJs Ubunto e Ju de Paulla. Ingresso: R$ 55 (3º lote, meia, pista); R$ 111 (3º lote, inteira, pista); R$ 70 (3º lote, meia, VIP); R$ 140 (3º lote, inteira, VIP). Venda: No site Superticket ou na Kaffa Cafeteria, Mavericks (Shopping Vitória, Vila Velha e Mestre Alvaro) e na Lá Vitta Saladeria. Promoção do Clube do assinante A Gazeta: 60% de desconto na aquisição da inteira nos setores PISTA e área VIP. Informação: (27) 3224-3726
- EXPOSIÇÃO
- CARNAVAL
- Ensaio Técnico
- Chega Mais e Andaraí. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada franca.
SÁBADO (08/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Pulse
- Às 19h, na cervejaria Mula Rouge. Tocando tecno, disco, synthpop. Entrada franca. Rua Dr. Azambuja, Centro, Vitória.
- BALADA
- Correria
- A partir das 21h. Festa: Vila Velha Hard Rock. Com bandas TNT, Hot 4 Teachers e California Jamming. Ingresso: Entrada franca até as 22h; R$ 15 (até 00h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 98116-3325. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Stone Pub
- Às 22. Festa Indie x Emo 2. Com as bandas The Breads e Bad Fells Club. Ingresso: R$ 15 (com nome na lista, até às 23h); R$ 20 (sem nome na lista ou após às 23h). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
- Noite da Malemolência
- Às 22h, no Matrix Hall. Com Dynho Alves,DJ Gabriel do Borel. Ingresso: R$ 25 (pista, 2° lote). Venda: No site Evenbrite. Rua Rio Branco, 229
- EXPOSIÇÃO
- CARNAVAL
- Ensaio Técnico
- Barreiros e Chegou o que Falta. A partir das 18h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada franca.
- Bloco Comunidade
- Das 15h às 19h, em Gurigica, Vitória.
- Bloco Antimofolia
- Das 15h às 19h. Jardim da Penha, Vitória.
- Bloco "Jacaré do Papo Rosa"
- Às 17h, na Glória, Vila Velha.
- Bloco "Em cima da Hora"
- Das 16h às 20h, na Rua Rosilva, Itanguá, Cariacica.
DOMINGO (09/02/2020)
- EXPOSIÇÃO
- CARNAVAL
- Ensaio Técnico
- Rosas de Ouro e Pega no Samba
- A partir das 18h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada franca.
- Bloco Tô Bêbado de Alegria
- Das 10h30 às 15h30, em Jardim da Penha, Vitória.
- Bloco do Doido
- Das 11h às 16h, em Jardim da Penha, Vitória.
- Bloco Vem para a Vila
- Das 15h às 19h. Concentração na Quadra de esportes, sentido Rua Vale do Rio Doce, Vila Oásis, Cariacica.
- Bloco Bora lá
- Das 16h às 20h. Concentração na rua Itabapoana próximo à igreja maranata, Itacibá, Cariacica.
- FEIRA
- Rua das Artes
- Das 10h às 18h, na Prainha de Vila Velha. Rua 23 de Maio, Praça Octávio de Araújo, Vila Velha.