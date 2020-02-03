Agenda

Já é carnaval! Bloco do Silva, ensaios e Mangueira animam a semana

Blocos de rua e show de Armandinho também estão entre os destaques. Confira a lista completa:

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 17:59
JulianaThomas, rainha da Imperatriz do Forte, vai brilhar em ensaio nesta segunda (3)  Crédito: Reprodução

SEGUNDA-FEIRA (03/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Roda de Samba
    Às 20h, no Clube de Pesca de Santo Antônio. Com bateria da Novo Império e Kleber Simpatia. Ingresso: R$ 15 (com nome na lista), R$ 20 (normal).   Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória.

  • EXPOSIÇÃO
  • Zé Pilantra - O Zelador das Ruas
  • Exposição de desenhos do artista Salsa Brezinski. Às 19h, no Cochicho da Penha. Rua da Lama, Jardim da Penha, Vitória.

  • CARNAVAL
  • Ensaio Técnico 
  • Mocidade da Praia e Imperatriz do Forte. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada franca. 
A banda Rolls Rock fará show no Pub 426, na terça-feira (4) Crédito: Olírica Cunha Investimentos/ Divulgação

TERÇA-FEIRA (04/02/2020)

  • BALADA
  • Bolt
  • Às 21h. Festa: "Terçou". Tocando: Pop, funk, pop BR, bagaceiras. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. 

  • Pub 426 
  • Às 21h. Com a banda Rolls Rock (SP). Ingresso: R$ 25. R. João da Cruz, 370, Triângulo, Vitória.

  • SHOW 
  • Patrícia Ilus
  • Às 19h, na Casa de Bamba. Em comemoração aos 40 anos da cantora. Couvert: R$ 7 . Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • CARNAVAL
  • Ensaio Técnico 
  • Boa Vista e Novo Império. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. . Entrada franca. 
Exposição "Tríade: linha, plano, imagem", em cartaz no Museu Vale Crédito: Mônica Zorzanelli

QUARTA-FEIRA (05/02/2020)

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • CARNAVAL
  • Ensaio Técnico
  • São Torquato e Piedade. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. . Entrada franca. 
Orquestra da Petrobrás Sinfônica interpreta "Balão Mágico" em evento na quinta-feira (6) Crédito: Renato Mangolin

QUINTA-FEIRA (06/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Balão Mágico Sinfônico
  • Às 20h, no Centro Cultural SESC Glória. Com a Orquestra Petrobras Sinfônica e regência de Felipe Prazeres. Ingresso: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira). Venda: Na bilheteria do local. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.  

  • BALADA 
  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: "Flame Neon". Tocando: Pop BR, bregafunk, axé, hits,pop e funk. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com adereços de carnaval; R$ 10 (50 primeiros com nome na lista); R$ 15 (com nome na lista até às 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.  

  • Correria
  • A partir das 21h30. Festa: Forró do Correria. Aula de forró com Kevvin, DJ André Barros e Legado D Luiz. Ingresso: R$ 10 Informações: (27) 99645-7828. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.  

  • Fluente
  • Às 22h. Festa "Farofada". Tocando: Hists, pop BR, farofada e pop. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. 

  • Bolt
  • Às 0h. Festa: "Party Porn". Tocando: Electro pop, pop B, funk, sexy music. Ingresso: R$ 15 (23h às 4h); R$ 5 (a partir das 4h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone; R$ 10 (antecipado online). Venda: No local ou antecipado no site Lorean.  Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha. Classificação: 18 anos.

  • LITERÁRIO
  • Aniversário da Thelema de 2 anos
  • Às 19h. Ingresso: Entrada franca. Com Coletivo Sarau da Barão, a participação de Érica Carneiro, Josi Ney, Adrielly Costa, os músicos Carlos Rabello, Jéssica Cirino, Fraga Ferri, Maicon 7 Cordas e os dançarinos Danilo dos Anjos e Thais Almeida. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. 

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • CARNAVAL
  • Ensaio Técnico
  • Jucutuquara e MUG. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. . Entrada franca. 
Bloco do Silva contará com a participação de Elba Ramalho e Banda Xá da Índia, na sexta-feira (7). Crédito: Reprodução/ Instagram: @Silva

SEXTA-FEIRA (07/02/2020)

  • BALADA 
  • Stone Pub
  • Às 22. Festa Brincando com o bumbum. Tocando funk a noite inteira. Com DJ Tuzzão e convidados. Ingresso: R$ 10 (com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (sem nome na lista ou após às 23h). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. 

  • After Clube
  • Às 21h. Festa: Combatchy. Ingresso: R$ 5 (pista, 1º lote), R$ 10 (lounge, 1º lote), R$ 15 (Camarote, 1º lote). Alameda Lã Plata, 51, Enseada Azul, Guarapari. 

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: "Manda Nudes". Ingresso: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. 

  • SHOW
  • Armandinho
  • Às 21h, no Embrazado. Ingresso: R$ 40 (2º lote, meia); R$ 80 (2º lote, inteira). Venda: No site Superticket. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.

  • Bloco do Silva
  • Às 22h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Com Elba Ramalho, Banda Xá da Índia e DJs Ubunto e Ju de Paulla. Ingresso: R$ 55 (3º lote, meia, pista); R$ 111 (3º lote, inteira, pista); R$ 70 (3º lote, meia, VIP); R$ 140 (3º lote, inteira, VIP). Venda: No site Superticket ou na Kaffa Cafeteria, Mavericks (Shopping Vitória, Vila Velha e Mestre Alvaro) e na Lá Vitta Saladeria. Promoção do Clube do assinante A Gazeta: 60% de desconto na aquisição da inteira nos setores PISTA e área VIP. Informação: (27) 3224-3726 

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • CARNAVAL
  • Ensaio Técnico
  • Chega Mais e Andaraí. A partir das 20h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada franca. 
Exposição Overseas, de Miro Soares, está em cartaz no Palácio Anchieta Crédito: Miro Soares

SÁBADO (08/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Pulse 
  • Às 19h, na cervejaria Mula Rouge. Tocando tecno, disco, synthpop. Entrada franca. Rua Dr. Azambuja, Centro, Vitória. 

  • BALADA 
  • Correria
  • A partir das 21h. Festa: Vila Velha Hard Rock. Com bandas TNT, Hot 4 Teachers e California Jamming. Ingresso: Entrada franca até as 22h; R$ 15 (até 00h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 98116-3325. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

  • Stone Pub
  • Às 22. Festa Indie x Emo 2. Com as bandas The Breads e Bad Fells Club. Ingresso: R$ 15 (com nome na lista, até às 23h); R$ 20 (sem nome na lista ou após às 23h). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.  

  • Noite da Malemolência
  • Às 22h, no Matrix Hall. Com Dynho Alves,DJ Gabriel do Borel. Ingresso: R$ 25 (pista, 2° lote). Venda: No site Evenbrite. Rua Rio Branco, 229

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale (terça a sexta-feira) das 8h às 17h (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • CARNAVAL
  • Ensaio Técnico
  • Barreiros e Chegou o que Falta. A partir das 18h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória.  Entrada franca. 

  • Bloco Comunidade
  • Das 15h às 19h, em Gurigica, Vitória. 

  • Bloco Antimofolia
  • Das 15h às 19h. Jardim da Penha, Vitória.

  • Bloco "Jacaré do Papo Rosa"
  • Às 17h, na Glória, Vila Velha. 

  • Bloco "Em cima da Hora"
  • Das 16h às 20h, na Rua Rosilva, Itanguá, Cariacica. 
Bateria da MUG e da Mangueira esarão unidas em evento no domingo (9) Crédito: Digilab/ Divulgação

DOMINGO (09/02/2020)

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • CARNAVAL
  • Ensaio Técnico
  • Rosas de Ouro e Pega no Samba
  • A partir das 18h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada franca. 

  • Bloco Tô Bêbado de Alegria
  • Das 10h30 às 15h30, em Jardim da Penha, Vitória.

  • Bloco do Doido
  • Das 11h às 16h, em Jardim da Penha, Vitória.

  • Bloco Vem para a Vila
  • Das 15h às 19h. Concentração na Quadra de esportes, sentido Rua Vale do Rio Doce, Vila Oásis, Cariacica.

  • Bloco Bora lá
  • Das 16h às 20h. Concentração na rua Itabapoana próximo à igreja maranata, Itacibá, Cariacica. 

  • FEIRA
  • Rua das Artes 
  • Das 10h às 18h, na Prainha de Vila Velha. Rua 23 de Maio, Praça Octávio de Araújo, Vila Velha. 

