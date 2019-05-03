Home
Ufes cria programa de doação de corpo para estudos na área da saúde

Com a preocupação de que futuramente não haja cadáveres para estudos e pesquisas, a Ufes criou o programa para conscientizar os capixabas a disponibilizarem corpos à instituição