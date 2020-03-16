TV Globo e TV Gazeta mudam grade de programação

Tatiane Braga e Mario Bonella comandam o Bom Dia diariamente na TV Gazeta Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A programação da TV Globo e a da TV Gazeta , sua afiliada no Espírito Santo , vão mudar. Algumas alterações já começaram nesta segunda-feira (16) e outras têm início nesta terça (17). Os noticiários jornalísticos ganham mais espaço e alguns produtos de entretenimento deixam a grade por tempo indeterminado. O Bom Dia Espírito e o ES1 estarão por mais tempo no ar, assim como o Jornal Nacional.

A Rede Globo decidiu reformular temporariamente sua grade em função da pandemia do Covid-19 . Com isso, os programas jornalísticos nacionais e locais ganharam mais espaço para informar e atualizar a população sobre a situação do surto.

O editor chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, explica que o aumento na produção local de jornalismo vai ao encontro do compromisso da TV Gazeta de fornecer cada vez mais informação de qualidade e, assim, contribuir para que o cidadão tenha elementos para tomar decisões conscientes para enfrentar esse problema de saúde que interfere na rotina de toda a sociedade.

"As pessoas querem saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Quando a Globo abre mais espaço para produzirmos jornalismo local, a emissora está nos dando uma grande oportunidade de ajudar o cidadão a se informar com qualidade, com verdade e seriedade. E na TV Gazeta faremos diariamente um panorama da situação em todo o Estado com nossas afiliadas em Linhares, Colatina e Cachoeiro.

Entre as mudanças temporárias, o Bom dia Espírito Santo ganha 30 minutos a mais no ar, começando às 6h e se estendendo até às 8h30. Já o ES1, ao invés de entrar no ar às 11h45 e terminar às 13 horas, começará ao meio-dia e vai até às 13h25.

Na grade nacional da Globo, o Jornal Nacional ganhou mais tempo de produção, ele terá duração de 50 minutos, 20 a mais do que atualmente. A emissora ainda incluiu um novo programa na sua programação que vai falar sobre o combate ao coronavírus, que será de 10h às 12 horas.

Para abrir espaço para conteúdos jornalísticos, a emissora optou por retirar da programação, por tempo indeterminado, os programas de entretenimento Mais Você, Encontro e Se Joga.

PROGRAMAS DA GLOBO QUE SAEM DO AR

Três programas da grade de entretenimento da TV Globo deixarão de ser exibidos por tempo indeterminado:

Mais Você - saiu da grade nesta segunda-feira (16)

- saiu da grade nesta segunda-feira (16) Encontro - não será exibido a partir desta terça-feira (17)



- não será exibido a partir desta terça-feira (17) Se Joga - não será exibido a partir desta terça-feira (17)

GRADE DE NOVELAS TAMBÉM MUDA

As novelas da Globo também vão sofrer mudanças. De acordo com a emissora, a novela das 21h, "Amor de mãe", será exibida até sábado (21), quando sua primeira fase chega ao ápice. Já a segunda etapa da novela será temporariamente suspensa e, a partir da próxima segunda-feira (23), irá ao ar uma versão compacta de "Fina estampa".

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Já o folhetim das 19 horas, "Salve-se quem puder" ficará no ar até sábado (28), quando será feita uma pausa em sua exibição. No dia 30 de março, estreará nesse horário uma versão compacta de "Totalmente demais".

A partir do dia 30, com o fim de "Éramos Seis", novela das 18 hroas, será exibido um compacto de "Novo Mundo". E, o folhetim jovem "Malhação: toda forma de amar" terá seu final antecipado para o mês de abril. Após o encerramento da atual temporada, entrará no ar um compacto de "Malhação: viva a diferença".

JOGOS CANCELADOS

Devido ao surto de coronavírus muitos campeonatos, nacionais e internacionais, foram suspensos. No horário dos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, canceladas, respectivamente, pela CBF e pela Conmebol, serão exibidos filmes. Nesta quarta-feira (18), será exibido o longa Minha Vida em Marte.

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NOVA PROGRAMAÇÃO DA GLOBO E DA TV GAZETA