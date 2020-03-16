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Coronavírus no Brasil

Globo determina afastamento de atores com mais de 50 anos de novelas

A foi tomada pela emissora para prevenir o surto do novo coronavírus, uma vez que pessoas de idade avançada pertencem ao grupo de risco da covid-19.

Publicado em 16 de Março de 2020 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 15:12
Globo vai afastar atores Crédito: Reprodução
A Globo determinou que artistas com mais de 50 anos das novelas Salve-se quem puder, Amor de Mãe e Éramos Seis deverão, nesta semana, ficar de fora das gravações nos Estúdios Globo. A medida fará com que os autores da trama reescrevam os capítulos
A decisão, obtida pelo blog do Leo Dias, foi tomada pela emissora para prevenir o surto do novo coronavírus, uma vez que pessoas de idade avançada pertencem ao grupo de risco da covid-19.
Conforme dados apurados pelo jornal O Estado de S. Paulo na última sexta-feira, 13, a média de idade das pessoas diagnosticadas com a doença naquele momento era de 41 anos, sendo que 49% estavam abaixo dos 40 anos. No dia, 51 mulheres e 47 homens estavam infectados.
O Ministério da Saúde fez uma atualização no domingo, 15, em sua plataforma de notificação de casos de coronavírus, e informou que há no País 200 pacientes confirmados para a doença.

Confira os artistas que ficarão temporariamente de fora:

Amor de Mãe: Adriana Esteves, 50 anos, Tuca Andrada, 55 anos, e Regina Casé, 66 anos;
Éramos Seis: Cássio Gabus Mendes, 58 anos, Gloria Pires, 56 anos e Susana Vieira, 77 anos;
Salve-se Quem Puder: Otávio Augusto, 75 anos, Grace Geanoukas, 56 anos, e Leopoldo Pacheco, 59 anos;

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