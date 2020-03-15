Medida vai evitar aglomerações no sistema de transporte Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. ES estuda mudança no horário de trabalho de empresas privadas e servidores

Com a confirmação do 4º caso de coronavírus no Espírito Santo e do primeiro caso de transmissão local neste sábado (14), o Estado passou da classificação verde para a laranja. Na última sexta-feira, o governo anunciou que editou um decreto estabelecendo a situação de Emergência em Saúde Pública no Estado , criando a Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, composta por sete secretarias para concentrar a tomada de decisões e a gestão da situação do Covid-19.

Esse grupo irá avaliar, ao longo desta semana, a necessidade de alteração de horários nos serviços público e privado, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

"A gente está tentando desenhar algumas propostas que possam evoluir para a sugestão de que as prefeituras municipais, o serviço público de certos Poderes, órgãos estaduais e alguns setores da economia entrem em horários distintos, para não sobrecarregar o transporte coletivo no mesmo horário. Podemos chamar as federações da Indústria, do Comércio, e pactuar isso com eles também", afirmou.

Segundo Nésio, esse tipo de medida será adotada principalmente se o Estado entrar em situação de transmissão comunitária, que é quando não se sabe a origem de um caso transmitido. As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo já entraram neste estágio.

EDIÇÃO DE REGRA ESPECÍFICA

Caso se avalie que é necessário adotar essas restrições, o governo editará uma normativa específica, e tudo será avaliado de acordo com cada segmento. O estímulo ao teletrabalho, a recomendação de cancelamento de aulas e cancelamento de eventos e reuniões que exigem grandes mobilizações também podem constar na norma.

Por enquanto, não há vedações de aglomerações, segundo o secretário de Saúde. Grupos pró-governo marcaram para este domingo (15) uma manifestação em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passando por Vila Velha e Vitória.