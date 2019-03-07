Passando a Limpo

Tubarão foi encontrado na areia de praia em Vila Velha?

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o animal com uma rede de pesca agarrada na cauda; a imagem circula como se tivesse sido registrada na praia de Coqueiral de Itaparica

Um vídeo que circula nas redes sociais, e em grupos no aplicativo Whatsapp, mostra que, supostamente, um tubarão foi encontrado nas areias da Praia de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. No vídeo é possível ver o animal amarrado por uma corda, na área da cabeça, e uma rede de pesca agarrada na cauda. Mas será que o peixe foi encontrado aqui no Espírito Santo?

Para desvendar o caso, a equipe do Gazeta Online entrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha, para questionar se o predador foi localizado no município. Por meio de nota, o órgão informou que, de acordo com o serviço de salvamento aquático, não houve nenhuma captura de animais de grande porte, como tubarões, na orla de Coqueiral de Itaparica.

A verdade é que o animal, de dois metros de comprimento, foi encontrado na Praia de Açu, localizada no São João da Barra, no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. O tubarão foi capturado acidentalmente por uma rede de pesca, segundo relatos de banhistas.

