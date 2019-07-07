Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na Serra

Carapina

A carreta transportava uma carga de abóboras, que ficaram espalhadas pela pista. Batida ainda deixou quatro pessoas feridas

Um acidente ocorrido na noite deste sábado (6), em Carapina, na Serra, deixou três pessoas mortas e outras quatro feridas. A batida aconteceu por volta de 22h50 entre um carro e um caminhão que estava carregado com abóboras. A carga ficou toda espalhada pela pista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Hyundai I30, e o caminhão seguiam no sentido Serra-Vitória. A carreta estava na pista da esquerda, e o carro, na da direita. Na altura do KM 270, o caminhão teria feito uma manobra para entrar no contorno quando atingiu a lateral do veículo, que se desgovernou e atingiu um poste mais à frente.

Parentes das vítimas passaram nesta manhã pelo Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e disseram que eram todos amigos e seguiam para uma festa.

Uma das vítimas se chama Rayanne Araújo Pitombo, 19 anos. Gabriel Macedo, de 19 anos, também morreu no local. Ele era estudante de engenharia e morador de Serra Dourada. Um tio do jovem, que não quis se identificar, diz que Gabriel era filho único e muito estudioso.

Outra vítima, que também estava no veículo, é Alexandre Bazilio Ferreira, de 22 anos. O rapaz trabalhava em um posto de gasolina e era vizinho de Gabriel. "Ele era pessoa muito tranquila, não tinha vícios. Eles iam para uma festa. Foi a mãe dele que me ligou contando do acidente. Alexandre corria atrás das coisas dele. Há duas semanas, ele conseguiu um emprego de frentista. Era filho único, morava com a mãe e havia perdido o filho há um ano apenas. Era um anjo", comentou Idinéia Vaz Ferreira, tia de Alexandre.

Havia sete pessoas no veículo. Dessas, três morreram na hora. As demais foram socorridas para hospitais. Segundo a PRF, tanto o motorista do I30 quanto o condutor da carreta fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Os dois foram encaminhados para o DPJ da Serra para prestar esclarecimentos.

O motorista do caminhão é Rodiney dos Santos Rodrigues, 30 anos, que após prestar depoimento foi preso e autuado por homicídio triplo.

Com informações de Glacieri Carraretto.

