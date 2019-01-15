Home
Transcol bate em grade e derruba poste no Terminal de Laranjeiras

De acordo com o GVBus, o veículo estava estacionado, quando desceu o morro e atingiu a grade. Não havia ninguém dentro do veículo no momento do acidente