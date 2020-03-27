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Esperança

Sob ameaça de coronavírus e tiroteios, moradores do Romão cantam louvor

Em um horário combinado, moradores cantaram ao mesmo tempo - mas cada um na casa - a tradicional música cristã 'Porque ele vive', que fala sobre a ressureição de Jesus Cristo

Publicado em 27 de Março de 2020 às 07:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 07:42
Sob ameaça de coronavírus e tiroteios, moradores do Morro do Romão cantam louvor
Sob ameaça de coronavírus e tiroteios, moradores do Morro do Romão cantam louvor Crédito: Reprodução
Sob constantes ameaças de tiroteios e com os moradores reclusos para evitar o contágio do novo coronavírus, a comunidade do Morro do Romão, em Vitória, deu uma demonstração de fé na noite desta quinta-feira (26).
Em um horário combinado, moradores cantaram ao mesmo tempo, de suas janelas  cada um em sua casa  a tradicional música cristã "Porque ele vive", que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo.
Além de terem que ficar confinados devido ao isolamento recomendado para combater a Covid-19, os moradores têm medo da violência, mesmo em meio à pandemia. Na madrugada da última terça-feira (24), a comunidade se assustou com mais um tiroteio.
O barulho dos disparos foi ouvido em vários bairros que ficam próximos da região. Segundo testemunhas, os tiros começaram por volta das 3h e duraram cerca de 30 minutos. É a segunda madrugada seguida em que há registro de tiroteio no local.
De acordo com informações recebidas pela reportagem da TV Gazeta, os disparos de terça-feira partiram de criminosos do Morro São Benedito, que deram um ataque no Romão. Segundo relatos, foram muitos tiros para todos os lados, com o objetivo de assustar os moradores e mostrar o poderio de fogo para os rivais.
Sob ameaça de coronavírus e tiroteios, moradores do Romão cantam louvor

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