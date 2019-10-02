Home
Serra vai ganhar nova ligação entre Jacaraípe e Nova Almeida

O início das obras da ES 115,  ligação entre Jacaraípe e Nova Almeida, está previsto para o primeiro semestre

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 06:01

 - Atualizado há 6 anos

Jacaraípe, na Serra, vai ganhar nova ligação com Nova Almeida a partir de 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

No pacote de obras rodoviárias do governo do Estado previstas no Orçamento de 2020, uma delas é a implantação da ES 115, uma nova ligação entre Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra.  Será uma rodovia em pista dupla, que vai contornar Jacaraípe a partir do terminal de ônibus, e seguirá até o balneário vizinho. 

A obra foi iniciada na primeira gestão do governador Renato Casagrande mas, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), havia sido interrompida na administração seguinte.

"Vamos retomar no ano que vem uma obra que havia sido paralisada e que é importante para a região"

Luiz César Maretto

Diretor-presidente do DER

Questionado se a rodovia será uma alternativa à ES 010, que tem fluxo intenso no trecho Jacaraípe-Nova Almeida, Maretto diz que pode, sim, ser uma opção, mas ressalta que nesta via, também chamada Avenida Abdo Saad, o perfil é outro. "Trata-se de uma via extremamente urbana e que vamos qualificar (calçamento, drenagem, rotatórias, sinalização) e, quando estiver pronta, vamos entregar para a prefeitura." 

Isso significa dizer que o DER pretende que a Abdo Saad seja municipalizada, após sua recuperação, deixando de ser responsabilidade do Estado. O projeto de recuperação está em elaboração e também entrou no orçamento do ano que vem.

MAIS OBRAS

Ainda na Grande Vitória, outra obra prevista é a pavimentação da ES 388, que liga a Rodovia do Sol, na Barra do Jucu, até a BR 101, em Amarelos, contemplando a região do Xuri. A perspectiva para início dos trabalhos é o primeiro semestre. 

Entre as obras prioritárias do DER, há também 13 intervenções programadas para municípios do interior, algumas já iniciadas e com conclusão estimada para 2020, e outras que vão começar. "A maioria do pacote é de obras que estavam paralisadas. Retomamos todas. São projetos contratados lá atrás e que estamos reiniciando. Enquanto fazemos isso, estamos reabilitando também muitos contratos de projetos para outras obras que não foram listadas ainda", afirma Maretto. O valor de cada uma das obras não foi informado. 

O diretor do DER acrescenta que está na expectativa da liberação de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da ordem de US$ 275 milhões, que será dividido entre a recuperação funcional de 700 quilômetros de rodovias estaduais e o restabelecimento do litoral da Serra até Barra do Riacho, em Aracruz. O foco neste caso, aponta Maretto, é mais em logística, uma vez que a via deverá ser usada especialmente no transporte de cargas para os portos que lá estão instalados. A previsão é que o governo assine o contrato com o banco ainda neste mês.

