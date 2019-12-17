Serra: moradores do bairro São João estão há dias sem água

Torneiras da casa de Carlos Jefferson totalmente abertas: nenhuma gota Crédito: Carlos Jefferson dos Santos

Imagine você, no calor dos últimos dias, querer e não poder tomar banho e matar a sede porque está sem água há quatro dias. Esta é a situação enfrentada por diversos moradores do bairro São João, na Serra . Desde a última sexta-feira (13), eles reclamam de desabastecimento e pedem a resolução do problema para a Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento).

Morador da região há mais de quatro décadas, o motorista Vanderley Soeiro Bento vive em uma casa com mais quatro pessoas, incluindo o neto de apenas 2 anos de idade. Para amenizar o problema de falta de água, ele e a família contam com a ajuda de colegas e das empresas onde trabalham.

"O pessoal do serviço fez uma vaquinha para a gente poder comprar um galão de água para dar ao meu netinho e fazer a mamadeira dele. Para conseguir água para o restante da família, eu tive que viajar quase 20 km para achar um chafariz público" Vanderley Soeiro Bento - Motorista e morador do bairro São João

De acordo com ele, a situação de outros moradores é ainda mais precária. São João é um bairro com pessoas com pouca condição financeira, que não têm como comprar água para beber ou fazer comida. Para ter uma ideia, tem gente indo até a praia para tomar banho. O cenário está caótico, quase de calamidade, contou.

Também morador do bairro, o supervisor Carlos Jefferson dos Santos tem conseguido contornar a situação com um reservatório da casa onde mora, mas a água dele também já está acabando. Nós somos em seis pessoas lá em casa e está muito crítico. Se continuar assim, a caixa seca amanhã, quarta-feira (18), revelou.

PROMESSAS DE SOLUÇÃO

De acordo com os dois vizinhos, diversos moradores entraram em contato com a Cesan e ouviram, sempre, a mesma resposta: de que o problema seria solucionado até as 23h59 do mesmo dia. Os prazos, porém, não foram cumpridos e em nenhuma das ligações a companhia teria explicado a causa do desabastecimento.

O QUE DIZ A CESAN