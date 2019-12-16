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Planalto Serrano

Moradores de bairro na Serra protestam contra má qualidade da água

Principais vias do bairro Planalto Serrano tiveram o acesso fechado na manhã desta segunda-feira (16). Moradores colocaram fogo em pneus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 19:16

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 19:16

Moradores de Planalto Serrano protestam contra má qualidade da água Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Moradores de Planalto Serrano, na Serra, começaram um protesto na manhã desta segunda-feira (16) para reclamar da má qualidade da água que está chegando às casas do bairro.
Segundo a liderança comunitária, o protesto foi iniciado por um grupo de mulheres, que atearam fogo em pneus, fechando as principais vias de acesso ao bairro.
Elas pedem melhoria da qualidade da água, além da redução da tarifa de energia.
Em nota, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que a mudança na coloração da água aconteceu por causa da presença de ferro, que não causaria danos à saúde, embora não devesse ser ingerida. O abastecimento foi normalizado no próprio dia.
A Polícia Militar foi procurada, mas não deu mais informações.

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