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Situação hídrica

Como vai ficar o abastecimento de água durante o verão no ES

Chuvas das últimas semanas melhoraram o cenário hídrico do Estado. Cesan e Agerh garantem abastecimento nas cidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 19:05

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 19:05

De Norte a Sul, abastecimento para o verão está garantido em todo o Estado Crédito: Andrews Quinteiro
Graças às chuvas que ocorreram no Espírito Santo durante as últimas semanas, o abastecimento de água durante o próximo verão (2019/2020) está garantido em todo o Estado, de acordo com análises feitas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).
Responsável pelo tratamento e distribuição de água em 52 municípios capixabas, incluindo os da Grande Vitória, a Cesan prevê férias tranquilas. Depois das últimas chuvas conseguimos chegar em uma situação mais confortável este ano, do que nos últimos dois verões, por exemplo. O abastecimento, então, é certo, afirmou o diretor operacional Rodolpho Có.
Como vai ficar o abastecimento de água durante o verão no ES
A mesma previsão vale também para as cidades do interior do Estado que sofreram muito durante o último período de estiagem, como Santa TeresaSão Roque do CanaãItaguaçu e Itarana. Essas regiões já saíram das posições críticas em que estavam, o que significa que o abastecimento humano e agrícola está normalizado, explicou o presidente da Agerh, Fábio Ahnert.

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Autarquia da Prefeitura de Colatina, o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) também garantiu que não há risco de desabastecimento na cidade. Após um ano de pouquíssimas chuvas, o nível do Rio Doce  que corta o município e de onde a captação de água é feita  chegou a ficar próximo de 1 metro, mas deve terminar o ano com o triplo de profundidade.

GUARAPARI

Com a população aumentada em 500% no verão, segundo informações da Cesan, uma das mais famosas cidades do litoral capixaba tem um longo histórico de problemas de abastecimento durante a estação mais quente do ano. No entanto, no próximo verão, é esperado um cenário mais tranquilo, tanto do ponto de vista logístico quanto da disponibilidade de água.
Em Guarapari, a Praia das Castanheiras fica lotada nos dias de verão Crédito: Secundo Rezende/Drone
O Rio Jucu, que é o abastecedor de Guarapari, é de porte pequeno e mais sensível às variações pluviométricas; mas, como as últimas chuvas se concentraram principalmente na faixa litorânea e o período de estiagem este ano foi mais brando nessa região, o nível também está normalizado, disse Ahnert.
De modo preventivo, a Cesan também realizou manutenções programadas na estação responsável pelo abastecimento na Grande Guarapari e fará um plantão especial para diminuir impactos de possíveis problemas. Sabemos que a situação por lá é muito sensível e, por isso, teremos monitoramento 24h por dia e disponibilização de carros-pipas, se necessário, revelou Có.

SEGURANÇA NO ABASTECIMENTO NÃO SIGNIFICA DESPERDÍCIO

Apesar da situação aparentemente confortável para este verão, Fábio Ahnert alerta que o Espírito Santo ainda está longe de poder se vangloriar de despreocupação total em relação à disponibilidade hídrica. Nos últimos cinco anos, tivemos sempre uma média de chuva anual menor que a esperada e, por isso, nossos aquíferos ainda estão em déficit, explicou.
Segundo ele, ainda serão necessários, pelo menos, três anos com bons períodos de chuva para que a situação possa ficar, de fato, normalizada. Vale lembrar que estamos apenas no início do período chuvoso e que ele pode, ou não, se concretizar. Por isso, é necessário ressaltar toda a importância de se fazer um uso racional e econômico da água, concluiu.

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