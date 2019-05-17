Home
Serra foi onde mais choveu nesta sexta-feira no ES

De acordo com a Defesa Civil Estadual, nas últimas 24 horas os dados mostram que o local em que mais choveu foi na Serra, com 58 milímetros. Confira previsão para os próximos dias