Home
>
Grande Vitória
>
Segundo motorista envolvido em briga na BR 101 depõe à polícia

Segundo motorista envolvido em briga na BR 101 depõe à polícia

O condutor do Vectra, que é motorista de ônibus e tem 48 anos, se identificou como Wedson Zanon; ele foi à Delegacia de Delitos de Trânsito prestar esclarecimentos