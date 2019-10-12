Saiba qual é a cidade onde nenhum professor ganha menos do que R$ 2.360

As diferenças entre Alto Rio Novo, no Noroeste no Estado, e Itapemirim, no Sul, vão além da posição geográfica. Alto Rio Novo é o município com menor piso salarial para professores. Lá, o educador de nível médio, que trabalha 25 horas por semana, recebe R$ 906, 98. Já em Itapemirim, nenhum profissional do magistério recebe menos do que R$ 2.360,03. As informações são de um levantamento inédito feito por A Gazeta nas 78 prefeituras do Espírito Santo.

Neila dá aula em Itapemirim, onde nenhum professor ganha menos do que R$ 2.360 Crédito: Carlos Alberto Silva

A diferença de salários impressiona, assim como a realidade dos dois municípios. No município do Sul, dos 951 professores, a maioria tem pós-graduação e recebe 6% a mais sobre o piso. O salário não é nem de longe a principal reclamação dos educadores.

"Hoje, a nossa maior dificuldade é a falta de participação da família. O professor manda o dever de casa e o aluno volta com ele sem fazer" Andreine Karla Rodrigues, 45 anos - Professora em Itapemirim

Andreine é professora há 26 anos, mas só passou a dar aulas em Itapemirim em 2012, quando se mudou de Minas Gerais para o Espírito Santo. Além de Itapemirim, ela também leciona em Marataízes. Apesar da jornada dupla, ela diz que faz mais porque gosta do que por questão de necessidade. "Não tenho o que reclamar do salário. É claro que a gente sempre acha que pode melhor, né? Até porque a gente leva serviço pra casa. Mas hoje eu posso dizer que dou aulas porque eu amo, eu gosto do que eu faço", afirma.

Andreine é professora em Itapemirim, município que paga o maior piso salarial do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Atuar no magistério em Itapemirim ainda é escolha para muita gente. Além de salários bem acima do piso, a prefeitura oferece bolsas para pós-graduação, formação continuada e vale-alimentação. As escolas também contam com boa infraestrutura.

Para Neila Carvalho Pires, 41, ser professora no município é a realização de um sonho. “Eu sempre quis ser professora e hoje eu me sinto extremamente realizada. Quando a gente recebe bem, a gente se sente valorizada”, conta.

O SEGREDO DE PAGAR ACIMA DO PISO

Estar com as contas em dia é uma tarefa mais fácil para um município como Itapemirim, que recebe dinheiro de royalties do petróleo. Apesar do recurso não poder ser gasto para pagar salários, a secretária de Educação, Viviane Sampaio, explica que a gestão se reorganiza para tratar os professores como prioridade, o que para ela é o grande segredo do município.

"A gente faz o dever de casa e com responsabilidade aplica o recurso. Nosso compromisso principal é investir no professor, não só com salários, mas proporcionando benefícios para que se sintam valorizados. Professor que ganha bem, trabalha bem" Viviane Sampaio - Secretária de Educação em Itapemirim