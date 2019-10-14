Veja tabela

Saiba o piso salarial pago a um professor no seu município

Em 2019, o valor mínimo fixado para o salário de um professor que trabalha 25 horas semanais é R$ 1598,59. Contudo, levantamento de A Gazeta mostrou que 35 municípios desrespeitam o piso salarial.

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 06:00 - Atualizado há 6 anos

Piso mais baixo é de R$ 906,98 em Alto Rio Novo. Já o mais alto, de R$ 2.360,03 é pago em Itapemirim Crédito: Thinkstock

Pela lei, nenhum professor que trabalha 25 horas semanais deveria ganhar menos do que R$ 1.598,59 no país. Esse valor corresponde ao piso salarial - valor mínimo pago a um profissional -, reajustado em 2019. Porém, não é isto que acontece em quase metade dos municípios do Estado, de acordo com um levantamento inédito feito por A Gazeta nos municípios capixabas.

Para traçar o cenário da remuneração nas redes municipais de ensino, a reportagem procurou todas as 78 prefeituras. Os valores foram informados pelas Secretarias de Educação e Rh das Prefeituras. Em alguns locais foi preciso recorrer à Lei de Acesso à Informação. Apenas Marataízes não informou os dados.

De acordo com o levantamento, 35 municípios não respeitam o piso, 23 seguem rigorosamente a lei e outros 19 pagam acima do valor mínimo nacional. Confira na tabela abaixo o piso pago aos professores no seu município.

Apesar de algumas prefeituras não possuírem professores de nível médio no atual quadro de funcionários, elas possuem pisos salariais para cada categoria, no qual a reportagem se baseou.

