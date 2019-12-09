  • Saiba a real história da foto da menina encontrada na rua em Cariacica
Entenda

Saiba a real história da foto da menina encontrada na rua em Cariacica

Na imagem, havia o texto contando que a criança tinha sido abandonada pelos responsáveis e levada ao Conselho Tutelar. A reportagem de A Gazeta apurou que, na verdade, a criança saiu de casa sozinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 14:52

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 14:52

Criança saiu de casa sozinha enquanto toda a família estava dormindo Crédito: Reprodução/Facebook
Na manhã desta segunda-feira (09), a foto de uma menina encontrada em uma rua de Cariacica, viralizou nas redes sociais. Na imagem, havia o texto contando que a criança tinha sido abandonada pelos responsáveis e levada ao Conselho Tutelar. A reportagem de A Gazeta apurou e descobriu que, na verdade, a criança saiu de casa sozinha enquanto toda a família estava dormindo. Ela já foi entregue a avó e passa bem. 
Na foto que circula na internet, com a menina vestindo um casaco rosa e sentada em uma calçada, há um texto que diz: "Hoje, 09/02/2019, por volta das 5 horas, essa criança foi encontrada abandonada no meio da rua. Caso você a conheça, a mesma foi entregue ao Conselho Tutelar. Estou compartilhando por ser um caso bastante sério".
A imagem chegou a ser postada em uma página no Facebook e até o início da tarde de hoje já tinha mais de 300 compartilhamentos. Entre os comentários, muitas pessoas lamentavam o fato da menina ter sido abandonada. 

MENINA NÃO FOI ABANDONADA

A Gazeta apurou e descobriu que, na verdade, a criança não sofreu abandono. De acordo com o Conselho Tutelar, ela saiu de casa sozinha enquanto a família dormia. O Conselho não explicou como a menina conseguiu ter acesso à rua, mas contou que ela foi localizada por vizinhos ainda perto de casa. Como as pessoas que a encontraram não conheciam os familiares da garota, ela foi levada ao Conselho. 
O Conselho não soube informar a idade exata da criança, mas afirmou que ela aparentava ter cerca de 2 anos de idade. Como não sabia dar informações sobre família e endereço, não foi possível procurar a casa e os familiares da criança.
Porém, pouco tempo depois, a avó da menina notou a ausência da neta e saiu pelas ruas para procurá-la. Ela foi até o Conselho Tutelar, onde conseguiu localizá-la. A menina foi entregue à família e passa bem. 
O bairro onde a menina foi encontrada não está sendo citado na reportagem para não expor a criança. 

CONSELHOS TUTELARES DE CARIACICA

  • Conselho Tutelar - REGIÃO I
  • Telefones: (27) 3346-6327 / 98818-4538 (Plantão)
  • Conselho Tutelar - REGIÃO II
  • Telefones: 3284-4929 / 98819-2886 (Plantão)
  • Conselho Tutelar - REGIÃO III
  • Telefones: 3346-6314 / 98818-4330 (Plantão)
  • Conselho Tutelar - REGIÃO IV
  • Telefones: 3388-1377 / 98818-5302 (Plantão)

