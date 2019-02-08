Home
Sábado pode ser de chuva em 72 cidades do Espírito Santo

De acordo com o Inmet, pode chover nesta sexta-feira (8) e no sábado (9), mas a probabilidade de alagamento e pequenos deslizes em cidades com áreas de risco é baixo