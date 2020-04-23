A Viação Tabuazeiro é uma das três que operam linhas do Sistema Municipal de Transporte de Vitória, os conhecidos ônibus verdinhos Crédito: Arquivo A Gazeta/ Patrícia Scalzer

Your browser does not support the audio element. Rodoviários de empresa que opera em Vitória continuam paralisação

Motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro divulgaram na tarde desta quinta-feira (23) que vão continuar com a paralisação de ônibus que começou as 4 da madrugada . A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários).

A viação é uma das três empresas que operam linhas do Sistema Municipal de Transporte de Vitória, os conhecidos ônibus verdinhos. Os rodoviários cobram salário, adiantamento e ticket-alimentação que não foram pagos.

Quase 100 ônibus estão parados, segundo o Sindirodoviários, afetando passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

Segundo o Sindirodoviários, a empresa ainda não depositou o pagamento e os benefícios que deveriam ter caído até o quinto dia útil do mês. A reportagem de A Gazeta questionou o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) se houve algum acordo nesta tarde (23).

Em nota, o Setpes disse que os ônibus do sistema municipal de Vitória perderam mais de 80% dos passageiros desde que o coronavírus chegou ao Estado e teve início o isolamento social. "Além disso, as empresas não recebem subsídio do governo, ou seja, a arrecadação é diretamente das passagens de ônibus", detalhou.

"Muitos colaboradores foram afastados por estarem no grupo de risco, terem mais de 60 anos, ou estarem de atestado por conta da gripe. Ninguém foi demitido e os salários serão pagos integralmente pelas empresas" Nota enviada à imprensa - Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários)

Ainda de acordo com o Setpes, a projeção de custos para o mês de abril de 2020 contempla a exclusão da frota que não está sendo utilizada na operação. Entretanto, mesmo com os veículos parados, os custos fixos com mão-de-obra e benefícios, que representam em média 55% do custo do serviço, estarão sendo realizados pelas empresas.

O sindicato diz que as empresas estão com arrecadação de apenas 20% do faturamento, o que inviabiliza o pagamento de todas as despesas para operação da frota. "O Setpes informa ainda que, juntamente com a empresa Tabuazeiro, está buscando o melhor caminho para que as atividades sejam retomadas", afirmou.

O Setpes ainda protocolou junto à Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana - Setran, um pedido de programa emergencial para manutenção da receita do Serviço de Transporte Público, a exemplo do que já vem sendo anunciado em outras cidades (aquisição de créditos de vale-transporte; pagamento do diesel) de modo a permitir continuidade da operação do serviço.