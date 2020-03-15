Reunião nesta segunda-feira pode definir futuro da Festa da Penha

Festa da Penha 2019: Romaria dos Homens Crédito: Bernardo Cotinho / Arquivo GZ

Uma reunião que acontece nesta segunda-feira (16) pode definir, ou pelo menos indicar, qual será o futuro da Festa da Penha deste ano. Para diminuir as chances de contágio do coronavírus (Covid-19), eventos que reúnam muitas pessoas estão sendo repensados ou cancelados em todo o Espírito Santo. A festividade pretendia reunir cerca de um milhão de pessoas durante os oito dias de celebração, em romarias e missas no Campinho, no Parque da Prainha, em Vila Velha

A festa é o maior evento religioso do Espírito Santo e uma das maiores festas em devoção à Nossa Senhora do Brasil. Ela acontece entre os dias 12 a 20 de abril e, neste ano, a celebração também vai comemorar 450 anos.

De acordo com as autoridades, a grande aglomeração poderia contribuir com propagação do Covid-19, já que a disseminação do vírus acontece de pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias ou contato. Durante coletiva de imprensa na última sexta-feira (13), o governador Renato Casagrande confirmou a possibilidade da Festa da Penha acontecer em um formato diferente.

Na ocasião, o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, preferiu não antecipar muitas informações porque, segundo ele, tudo dependerá de como a doença vai avançar em território capixaba. "Temos um plano A e um plano B. De um jeito ou de outro, a festa vai acontecer", assegura.