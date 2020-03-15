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Efeito coronavírus

Reunião nesta segunda-feira pode definir futuro da Festa da Penha

Para diminuir as chances de contágio do Covid-19, eventos que  reúnam muitas pessoas estão sendo repensados por todo o Estado

Publicado em 15 de Março de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 16:59
Festa da Penha 2019: Romaria dos Homens Crédito: Bernardo Cotinho / Arquivo GZ
Uma reunião que acontece nesta segunda-feira (16) pode definir, ou pelo menos indicar, qual será o futuro da Festa da Penha deste ano. Para diminuir as chances de contágio do coronavírus (Covid-19), eventos que reúnam muitas pessoas estão sendo repensados ou cancelados em todo o Espírito Santo. A festividade pretendia reunir cerca de um milhão de pessoas durante os oito dias de celebração, em romarias e missas no Campinho, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

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A festa é o maior evento religioso do Espírito Santo e uma das maiores festas em devoção à Nossa Senhora do Brasil. Ela acontece entre os dias 12 a 20 de abril e, neste ano, a celebração também vai comemorar 450 anos.
Devido à aglomeração durante a tradicional festividade mariana capixaba, a comemoração pode mudar de formato e ser virtual, conforme  divulgou o governado do Estado na última sexta-feira (13). A decisão final deve ser tomada nesta semana pela Comissão Organizadora da Festa da Penha.  A primeira reunião para discutir o tema será nesta segunda-feira (16). 
De acordo com as autoridades, a grande aglomeração poderia contribuir com propagação do Covid-19, já que a disseminação do vírus acontece de pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias ou contato. Durante coletiva de imprensa na última sexta-feira (13), o governador Renato Casagrande confirmou a possibilidade da Festa da Penha acontecer em um formato diferente.

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Na ocasião, o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, preferiu não antecipar muitas informações porque, segundo ele, tudo dependerá de como a doença vai avançar em território capixaba. "Temos um plano A e um plano B. De um jeito ou de outro, a festa vai acontecer", assegura. 
Dom Dario disse ainda que a perspectiva é oferecer um canal na internet para os fiéis que não estiverem bem de saúde, ou para aqueles que hesitarem em ir ao Convento, poderem acompanhar as celebrações. Quanto às romarias, tradicionais nos festejos em homenagem à Nossa Senhora da Penha, ainda não há garantias. Mais uma vez, segundo o arcebispo, vai depender da maneira como estará a circulação do coronavírus no Estado.

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