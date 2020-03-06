Reta do Aeroporto Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Reta do Aeroporto perto de passar para a administração do governo do ES

Os governos estadual e federal estão avançando nas tratativas para que a Reta do Aeroporto, que atualmente é de administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão da União, passe a ser uma via sob os cuidados do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), autarquia do executivo estadual. A informação foi confirmada pelo Superintendente Regional do DNIT, Romeu Scheibe Neto, em entrevista à Rádio CBN Vitória.

A estadualização do trecho é um desejo antigo do órgão federal. Segundo o superintendente, a via perdeu as características de uma rodovia e já se integrou à malha viária da Grande Vitória.

"Esse trecho é de responsabilidade do DNIT, também com uma característica urbana, que liga o tráfego de Serra para Vitória. Não é da nossa expertise tratar de trechos com essa característica" Romeu Scheibe Neto - Superintendente Regional do DNIT

Sobre as tratativas para a estadualização, Scheibe informou que já foram definidos grupos de trabalho e todo o processo foi documentado. Ele afirma depender de um projeto de Lei a ser apresentado pelo governo do estado para a transição da administração do trecho.

Ali já avançou muito. Já fizemos o documento, já fizemos os grupos de trabalho, tanto da parte do governo do Estado quanto do governo federal. Isso tudo já foi documentado. Hoje a gente aguarda uma ação, que muito provável será necessário um Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa do Estado aprovar para que o governo possa absorver esse patrimônio na sua responsabilidade, destacou.