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Após estadualização

ES quer ampliar faixas e construir túnel na Reta do Aeroporto

Governo do Estado promete melhorias na via, que hoje é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Comitê já foi criado para iniciar processo de estadualização

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 19:53
Reta do Aeroporto Crédito: TV Gazeta
O governo do Espírito Santo pretende ampliar com mais uma faixa de cada lado e construir um túnel na Reta do Aeroporto, que liga a Avenida Fernando Ferrari , em Vitória, à BR 101 em Carapina, na Serra. O projeto já existe, mas só deve ser implementado depois que a via for estadualizada.
Atualmente, a Reta do Aeroporto é o percurso do quilômetro  0 ao quilômetro 2,9 da BR 101, indo da frente do antigo aeroporto de Vitória até o trevo de Carapina, sendo de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

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A informação é do titular da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), secretário Fábio Damasceno. "O objetivo é aumentar o fluxo de veículos em 40% quando terminarmos as obras. Mas antes disso, é preciso que o trecho passe para a administração estadual, o que ainda não tem previsão para se concretizar", explicou. 
Na quinta-feira (24), o Diário Oficial da União, publicou portaria informando a criação de uma comissão composta por membros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) para realizar um inventário de toda a Reta do AeroportoApós esse estudo  com informações de trechos, semáforos, topografia e tamanho  a via finalmente será entregue ao Estado. No entanto, ainda não há prazo para que isso termine.
" A ideia é começar a obra em 2020, porém, ainda não temos uma previsão de quando exatamente já que não há prazo para a entrega do inventário", descreveu Damasceno"
Fábio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infra
Além de mais uma faixa em cada sentido, também deve ser retirado o conjunto semafórico em frente ao Vitória Apart Hospital, acesso ao Bairro de Fátima, na Serra. O recurso utilizado será um túnel. "O túnel deve ficar um pouco depois do hospital, já na descida, de quem vai no sentido Serra-Vitória. Em cima será a rodovia e embaixo do acesso para Bairro de Fátima e retorno", detalhou o secretário. Segundo ele, já há projeto para a obra de melhoria da via.

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