ES quer ampliar faixas e construir túnel na Reta do Aeroporto

Atualmente, a Reta do Aeroporto é o percurso do quilômetro 0 ao quilômetro 2,9 da BR 101, indo da frente do antigo aeroporto de Vitória até o trevo de Carapina, sendo de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A informação é do titular da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), secretário Fábio Damasceno. "O objetivo é aumentar o fluxo de veículos em 40% quando terminarmos as obras. Mas antes disso, é preciso que o trecho passe para a administração estadual, o que ainda não tem previsão para se concretizar", explicou.

" A ideia é começar a obra em 2020, porém, ainda não temos uma previsão de quando exatamente já que não há prazo para a entrega do inventário", descreveu Damasceno"

Além de mais uma faixa em cada sentido, também deve ser retirado o conjunto semafórico em frente ao Vitória Apart Hospital, acesso ao Bairro de Fátima, na Serra. O recurso utilizado será um túnel. "O túnel deve ficar um pouco depois do hospital, já na descida, de quem vai no sentido Serra-Vitória. Em cima será a rodovia e embaixo do acesso para Bairro de Fátima e retorno", detalhou o secretário. Segundo ele, já há projeto para a obra de melhoria da via.