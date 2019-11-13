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Saúde

Pronto Atendimento de Cobilândia é fechado devido às fortes chuvas

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha (Semsa), o volume de água atingiu o nível máximo estipulado pelo município para a garantir a segurança de pacientes e servidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 20:20

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 20:20

Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
O Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha, foi fechado na tarde desta quarta-feira (13) em virtude das fortes chuvas que atingiram o bairro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha (Semsa), o volume de água atingiu o nível máximo estipulado pelo município para garantir a segurança de pacientes e servidores.
Apesar da medida, no momento de fechamento da unidade havia apenas um paciente no local, que foi transferido para a unidade da Glória, apresentando quadro de saúde estável. Segundo a Semsa, nesta quinta-feira (14), às 7h, haverá reavaliação da possibilidade de abertura do serviço de urgência e emergência. A reabertura da unidade vai depender das condições climáticas.

COBILÂNDIA

Apesar de rumores que circularam nas redes sociais, no sentido de evacuação geral do bairro, a Prefeitura Municipal de Vila Velha informou que, apesar da chuva e dos alagamentos, não houve interdição total. Houve cinco atendimentos pontuais, em virtude de solicitações de remoção, informou o órgão.

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