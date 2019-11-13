Pronto Atendimento de Cobilândia é fechado devido às fortes chuvas

Apesar da medida, no momento de fechamento da unidade havia apenas um paciente no local, que foi transferido para a unidade da Glória, apresentando quadro de saúde estável. Segundo a Semsa, nesta quinta-feira (14), às 7h, haverá reavaliação da possibilidade de abertura do serviço de urgência e emergência. A reabertura da unidade vai depender das condições climáticas.