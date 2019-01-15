Home
>
Grande Vitória
>
Projeto prevê anistia a PMs expulsos e garante pagamento retroativo

Projeto prevê anistia a PMs expulsos e garante pagamento retroativo

Governo do Estado enviou projeto de lei à Assembleia, que deve votar a matéria nesta quarta-feira (16); texto permite que sargento receba, individualmente, R$ 68 mil