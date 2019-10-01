Home
>
Grande Vitória
>
Proibida cata do caranguejo-uçá no Espírito Santo

Proibida cata do caranguejo-uçá no Espírito Santo

Caça, venda e transporte do crustáceo estão proibidos em todo o litoral até o fim do ano

Siumara Gonçalves

Repórter de Economia / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 17:59

 - Atualizado há 6 anos

Caranguejo-uçá fêmea não pode ser capturado até dezembro Crédito: Divulgação/IMA

Começou nesta terça-feira (1°) o período de defeso do caranguejo-uçá, com isso, está proibida a cata do crustáceo em todo o país, incluindo a costa do Espírito Santo. 

Recomendado para você

Corporação busca informações que levem à identificação da mulher e reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima

Polícia divulga foto de suspeita de quebrar imagens de santos em igreja de Vitória

Expedição Bravamar interromperá atividade das lanchas das 6h às 12h; serviço retorna após o fim do evento

Aquaviário do ES será suspenso no domingo (14) para evento náutico

Confronto começou após provocações entre vascaínos e tricolores após a semifinal da Copa do Brasil, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de quinta-feira (11)

Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama

> Sobrepesca e falta de gestão são desafios para setor pesqueiro

Nos próximos meses, além da captura, também estão proibidos a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização da espécie.

período de defeso vai até o dia 30 de novembro para machos e fêmeas. De 1º a 31 de dezembro o defeso será apenas para as fêmeas.

O período de defeso da espécie é regido pelas Portarias 52 e 53, de 2003 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Caranguejo-uçá 

A espécie de Caranguejo Ucides cordatus tem distribuição nos ambientes de manguezais desde o Estado de Santa Catarina até a Flórida (EUA), sendo uma espécie central no ecossistema de Manguezal.

Além da importância biológica, o caranguejo também é fonte de subsistência para inúmeras famílias de pescadores e catadores tradicionais, que têm no caranguejo-uçá complemento ou mesmo fonte exclusiva de renda.

> PF faz operação contra fraude para obter registro de pescador no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais