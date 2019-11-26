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Serra

Prefeitura se reúne com concessionária para por fim a alagamentos na 101

Trecho da rodovia federal na altura do bairro Laranjeiras se transforma em uma lagoa, interditando o trânsito na BR em decorrência dos alagamentos. Reunião será com a Eco101, que administra a rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:50

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:50

Alagamento na BR 101 (20/11/2019) Crédito: Isaac Ribeiro
Os alagamentos da BR 101, na altura do bairro Laranjeiras, que interditam o trânsito na via em dias chuvosos, serão motivos de uma reunião entre a Prefeitura da Serra e a concessionária que administra a rodovia federal, a Eco101.
O prefeito da cidade, Audifax Barcelos, informou na tarde desta terça-feira (26) que solicitou uma reunião com a empresa para discutir o assunto. "É minha prioridade. Precisamos resolver a situação do trecho da rodovia em Laranjeiras. É só chover que alaga e prejudica muito a população", desabafou o prefeito.
Nas últimas duas semanas a rodovia foi interditada algumas vezes em decorrências dos alagamentos ocorridos em alguns pontos. A pista se transformou em uma grande lagoa, impedindo os carros de transitarem pelo local.
Por nota a concessionária Eco 101 informou que irá se reunir com os representantes do Executivo da Serra na próxima semana. "A Eco101 sempre esteve aberta ao diálogo com todas as comunidades", assinala no texto.
A empresa informa ainda que, de acordo com o contrato de concessão, o trecho urbano da Serra, dentro dos limites da rodovia, é administrado pela concessionária até que o Contorno do Mestre Álvaro seja finalizado. "Desta forma, a Eco101 segue o que determina o contrato de concessão e realiza serviços de manutenção, conservação, socorro médico e mecânico, bem como manutenções periódicas em todo o sistema de drenagem da rodovia", diz o texto da nota.

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Não está incluído no leque de serviços a serem desenvolvidas pela empresa as obras de macrodrenagem na região, que impediriam o alagamento da pista.

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