Trecho da BR 101 na Serra é interditado por causa de alagamentos

BR 101 está interditada na altura de Laranjeiras, na Serra Crédito: Kayann Mandato | internauta

As pistas centrais da BR 101, na altura de Laranjeiras, na Serra, próximo ao EPA Supermercado, estão fechadas por causa de alagamentos . A interdição é válida nos dois sentidos da rodovia federal. A confirmação foi feita pela PRF na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 09h50.

Com o impedimento, todos os veículos passam pelas faixas laterais, que também tem água acumulada, porém em menor quantidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, equipes da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, estão no local orientando motoristas e controlando o fluxo na região.