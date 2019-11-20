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Chuva

Trecho da BR 101 na Serra é interditado por causa de alagamentos

Interdição ocorre nas pistas centrais da rodovia, na altura do supermercado Epa, em Laranjeiras. Fluxo foi desviado para as pistas laterais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 11:31

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 11:31

BR 101 está interditada na altura de Laranjeiras, na Serra Crédito: Kayann Mandato | internauta
As pistas centrais da BR 101, na altura de Laranjeiras, na Serra, próximo ao EPA Supermercado, estão fechadas por causa de alagamentos. A interdição é válida nos dois sentidos da rodovia federal. A confirmação foi feita pela PRF na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 09h50. 
Com o impedimento, todos os veículos passam pelas faixas laterais, que também tem água acumulada, porém em menor quantidade. 

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal, equipes da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, estão no local orientando motoristas e controlando o fluxo na região.
Nestas condições, a PRF orienta que os condutores redobrem a atenção ao volante, diminuam a velocidade, aumentem a distância em relação ao veículo à frente e acendam os faróis.

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