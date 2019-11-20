Trecho da BR 101 na Serra é interditado por causa de alagamentos

As pistas centrais da BR 101, na altura de Laranjeiras, na Serra, próximo ao EPA Supermercado, estão fechadas por causa de alagamentos. A interdição é válida nos dois sentidos da rodovia federal. A confirmação foi feita pela PRF na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 09h50.
Com o impedimento, todos os veículos passam pelas faixas laterais, que também tem água acumulada, porém em menor quantidade.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, equipes da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, estão no local orientando motoristas e controlando o fluxo na região.
Nestas condições, a PRF orienta que os condutores redobrem a atenção ao volante, diminuam a velocidade, aumentem a distância em relação ao veículo à frente e acendam os faróis.