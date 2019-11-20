Pista alagada congestiona trânsito perto do Terminal de Campo Grande

Um caos. Assim os motoristas definem o trânsito entre o Terminal de Campo Grande e a BR 262, em Cariacica. Um trecho da pista amanheceu alagado nesta quarta-feira (20), afunilando o fluxo de veículos em apenas uma faixa. Isso acentua os problemas no trânsito da pista, que está em obras e também apresenta buracos que atrapalham os motoristas.
O trecho em frente ao terminal está congestionado desde às 6h. Com o trânsito complicado, os ônibus demoram até 20 minutos só para conseguir sair do Terminal de Campo Grande, segundo relato de motoristas e passageiros à Gazeta.
A reportagem procurou o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pelo trecho, que ainda não comentou sobre o assunto. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), acionada por A Gazeta, ainda não se posicionou sobre o funcionamento do terminal.