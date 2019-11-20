Pista alagada congestiona trânsito perto do Terminal de Campo Grande

O trecho em frente ao terminal está congestionado desde às 6h. Com o trânsito complicado, os ônibus demoram até 20 minutos só para conseguir sair do Terminal de Campo Grande, segundo relato de motoristas e passageiros à Gazeta.

A reportagem procurou o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pelo trecho, que ainda não comentou sobre o assunto. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), acionada por A Gazeta, ainda não se posicionou sobre o funcionamento do terminal.