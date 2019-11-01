Obras e interdições em Cariacica causam caos no trânsito

Rodovia Leste-Oeste, na entrada do terminal Crédito: Karen Benício

A Gazeta esteve no local e constatou que o congestionamento foi gerado em Quem precisou passar por alguns trechos de Cariacica no início da tarde desta sexta-feira (1), por volta das 13h30, enfrentou um trânsito intenso e muito congestionado. A reportagem deesteve no local e constatou que o congestionamento foi gerado em Viana , na BR 101, desde as obras de construção do viaduto e duplicação da rodovia, próximo aos bairros Marcílio de Noronha e Vila Bethânia.

Saindo da BR 101 e chegando na BR 262, já em Cariacica , o trânsito parou. A obra na rodovia Leste-Oeste, que passa por Campo Grande, também colaborou para que os motoristas ficassem muito tempo sem conseguir se deslocar. Os condutores que saíam da BR 101 e chegavam na BR 262, com intenção de seguir para Cariacica, eram surpreendidos pelo grande número de carros parados já próximo a um shopping que tem na região.

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Passando pelo shopping e entrando na rodovia Leste-Oeste, mais trânsito. Somente uma pista está liberado para carros, e a outra interditada. Quem sai de Viana em direção a Cariacica, deve cortar pelos bairros Vila Bethânia, em Viana, e passar por dentro do Bairro São Francisco, já em Cariacica, para sair na BR 262.

Quem já está em Cariacica e não quer passar pelo shopping, deve seguir pelo bairro São Francisco para fugir do trânsito, que flui somente na altura do bairro Águia Branca. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) nenhuma ocorrência de grande relevância foi registrada na região na tarde desta sexta-feira (01), e que o fluxo intenso na BR 262, em Viana, é de costume às sextas-feiras.

Trânsito na BR 262 Crédito: Karen Benício

COMO ESTÁ O TRÁFEGO, DE ACORDO COM A ECO101

 Motoristas que vêm da BR-262 e desejam seguir para o Rio de Janeiro, sentido sul da BR 101, seguem o fluxo normalmente, sem alteração;

 Motoristas que vêm da BR 262 e desejam seguir para Vitória, sentido norte da BR 101, devem acessar o retorno localizado 900 metros após o viaduto em construção;

 Motoristas que vêm de Vitória, na BR 101, e desejam acessar a BR 262, passam por baixo do viaduto, no novo traçado da BR 101;

 Motoristas que vêm do Rio de Janeiro para Vitória, na BR 101, seguem o fluxo normal.