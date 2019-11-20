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Após interdição

Barreira é removida e trânsito é liberado na BR 262 em Domingos Martins

Rodovia foi interditada no início da noite desta terça-feira (19), após uma barreira com pedras ceder no km 77, em Domingos Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 22:41

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 22:41

Trecho da BR 262 em Victor Hugo, Domingos Martins Crédito: Arthur Wernersbach Neves | Arquivo GZ
A BR 262, que estava parcialmente bloqueada após uma barreira de pedras ceder no km 77, na localidade de Victor Hugo, em Domingos Martins, foi totalmente liberada. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h desta terça-feira (19).
A rodovia tinha sido interditada no sentido Vitória x Pedra Azul no início da noite. O trânsito chegou a ser desviado pela PRF, possibilitando que motoristas seguissem pela contra-mão da via.  Quem vinha no sentido contrário foi orientado a passar pelo acostamento. Agora, o trânsito está fluindo normalmente nos dois sentidos.

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