Barreira é removida e trânsito é liberado na BR 262 em Domingos Martins

A rodovia tinha sido interditada no sentido Vitória x Pedra Azul no início da noite. O trânsito chegou a ser desviado pela PRF, possibilitando que motoristas seguissem pela contra-mão da via. Quem vinha no sentido contrário foi orientado a passar pelo acostamento. Agora, o trânsito está fluindo normalmente nos dois sentidos.