Barreira é removida e trânsito é liberado na BR 262 em Domingos Martins

A BR 262, que estava parcialmente bloqueada após uma barreira de pedras ceder no km 77, na localidade de Victor Hugo, em Domingos Martins, foi totalmente liberada. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h desta terça-feira (19).
A rodovia tinha sido interditada no sentido Vitória x Pedra Azul no início da noite. O trânsito chegou a ser desviado pela PRF, possibilitando que motoristas seguissem pela contra-mão da via. Quem vinha no sentido contrário foi orientado a passar pelo acostamento. Agora, o trânsito está fluindo normalmente nos dois sentidos.