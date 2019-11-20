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Chuva causa alagamentos e complica trânsito na Grande Vitória

Na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, no sentido Serra x Vitória, alguns veículos passavam pela ciclovia por conta dos alagamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 11:07

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 11:07

Dia de chuva deixa pontos alagados na Grande Vitória (20/11/2019) Crédito: Geraldo Campos
Com forte chuva na manhã desta quarta-feira (20), diversos pontos da Grande Vitória estão alagados. Na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, no sentido Serra x Vitória, às 9h30, alguns veículos passavam pela ciclovia por conta dos alagamentos. 
Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, nas Câmaras de Seguranças da região é possível observar que algumas motos estão passando pela contramão por conta de um alagamento próximo à Praia de Camburi. 
Ainda segundo informações da Guarda, por conta de um alagamento, veículos passam com cautela, em frente à Sedu na Avenida Cezar Hilal, em Vitória. 
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um alerta para todo o Espírito Santo nesta quarta-feira (20) de  risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta especial para todo o Estado nesta quarta-feira.

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