Chuva causa alagamentos e complica trânsito na Grande Vitória

Com forte chuva na manhã desta quarta-feira (20), diversos pontos da Grande Vitória estão alagados. Na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, no sentido Serra x Vitória, às 9h30, alguns veículos passavam pela ciclovia por conta dos alagamentos.
Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, nas Câmaras de Seguranças da região é possível observar que algumas motos estão passando pela contramão por conta de um alagamento próximo à Praia de Camburi.
Ainda segundo informações da Guarda, por conta de um alagamento, veículos passam com cautela, em frente à Sedu na Avenida Cezar Hilal, em Vitória.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um alerta para todo o Espírito Santo nesta quarta-feira (20) de risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta especial para todo o Estado nesta quarta-feira.