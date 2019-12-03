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Litoral capixaba

Praias de Guarapari são atingidas por fragmentos de óleo, diz Ibama

Material foi observado em quatro praias do município. Dessas, três já encontram-se limpas, garante o órgão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 14:58

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 14:58

Praia do Morro, em Guarapari, uma das atingidas por fragmentos de óleo Crédito: Secundo Rezende | Drone
A menos de um mês do verão foram encontrados fragmentos de óleo em quatro praias de Guarapari, incluindo a Praia do Morro, que costuma ficar lotada de banhistas durante a estação. A informação foi confirmada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que aponta que encontrou vestígios do material nas seguintes praias: Praia do Morro, das Castanheiras, da Areia Preta e de Santa Mônica.
Dessas, três já encontram-se limpas, segundo o Ibama. A única que ainda está com vestígios esparsos de óleo é a Praia do Morro. A primeira do município onde foram observados os fragmentos foi a de Santa Mônica, no dia 24 de novembro. Já na Praia do Morro, a mais frequentada da cidade, o material foi encontrado no dia 28 de novembro.
Segundo o Ibama, Guarapari, desde a última semana, passou a estar no mapa que indica os locais atingidos "comprovadamente pela mesma substância que desde setembro contamina o litoral nordestino".
De acordo com o levantamento feito pelo Ibama foram contabilizadas nas praias do Espírito Santo, até o momento, 6,13 toneladas de resíduos de óleo retirados. A contagem desse material não inclui somente óleo, mas também é composta por areia, lonas, EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e outros materiais utilizados para a coleta.

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A reportagem procurou a Prefeitura de Guarapari para detalhar a situação da balneabilidade das praias do município. A secretaria de Meio Ambiente de Guarapari informou que vai ao local para vistoria no ponto indicado pelo Ibama.

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

Atualmente, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do Brasil, Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), monitora a situação das praias do Nordeste e do Sudeste que foram atingidas pelo óleo.
O grupo montou a Operação Amazônia Azul, mar limpo é vida. Qualquer informação sobre a constatação de óleo nas praias do Espírito Santo devem ser imediatamente repassadas à Marinha do Brasil, pelo telefone 185. Onze estados já foram atingidos pelo óleo. Além do Espírito Santo, foram afetados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe.

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