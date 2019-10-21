Home
>
Grande Vitória
>
Ouça o novo episódio do podcast com dicas para o Enem

Ouça o novo episódio do podcast com dicas para o Enem

O Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem traz, nesta edição, os assuntos mais cobrados em História, Geografia e Matemática

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 05:00

 - Atualizado há 6 anos

Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem foi desenvolvido para ajudar os candidatos a estudar na reta final para o exame Crédito: Arte AG

Mais um episódio do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem já está disponível aos que estão se preparando para o exame. A edição traz dicas importantes que vão ajudar o candidato nas últimas revisões para a prova. 

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

QUER RECEBER NOTÍCIAS DO ENEM NO WHATSAPP? CLIQUE AQUI E PARTICIPE

O segundo episódio aborda temas de História e Geografia, que serão cobradas no primeiro dia do Enem, em 3 de novembro; e também Matemática, com prova no dia 10 de novembro.  A equipe do UP Centro Educacional destaca os assuntos mais exigidos dos últimos exames, e algumas novas apostas. Clicando no link abaixo, você consegue ouvir todas as dicas dos professores.

O candidato também pode revisar os conteúdos da área de Linguagens ouvindo o primeiro episódio do podcast, com dicas de Língua Portuguesa, Literatura, Espanhol e Inglês. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais