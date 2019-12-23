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Segurança na estrada

Ônibus quebra duas vezes e tempo de viagem para o ES aumenta em 8 horas

Veículo da Viação Kaissara deu pane, apresentava cheiro de queimado, deixando até os motoristas preocupados. Muitos passageiros ficaram indignados com as condições do transporte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 18:31

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 18:31

Passageiros tiveram que desembarcar mais de uma vez devido às panes no ônibus Crédito: Internauta
Passageiros que vinham para Vitória a partir de São José dos Campos, no interior de São Paulo, tiveram uma experiência desagradável às vésperas do Natal. A viagem, que já é longa, de cerca de 14 horas, acabou levando 22 horas porque panes forçaram a troca de veículo por duas vezes no percurso.
O ônibus da Viação Kaissara partiu às 16 horas deste domingo (22). O primeiro defeito apareceu a caminho de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, onde outros passageiros embarcariam. Foi necessário trocar de veículo em Queluz, São Paulo, a cerca de 150 km de São José dos Campos.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o veículo substituto também apresentou defeito. Mais uma vez os passageiros precisaram trocar de ônibus. Os passageiros ficaram revoltados.
"O ônibus todo feio, todo sujo, cheirando a mofo. Tinha até goteira dentro do ônibus. Aí o motorista conseguiu chegar até Queluz. Chegando lá, ele desligou e teve que colocar papelão no maleiro, senão ia ficar presa a nossa bagagem. Chegamos às 19 horas em Queluz. Fomos sair de lá meia-noite. Chegando no Estado do Espírito Santo, o carro estragou de novo. Trocamos de carro de novo. Está todo mundo cansado, passando mal. Foi horrível", disse uma passageira que saiu de São José dos Campos.

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Logo que ele saiu da parada de Campos, já começou um cheiro de queimado. Até os motoristas ficaram assustados. O ônibus já saiu com problema de São José. É um absurdo, afirmou um passageiro que veio para Vitória passar as festas de fim de ano.
Os passageiros chegaram a Vitória por volta das 14 horas desta segunda-feira (23), após cerca de 22 horas de viagem. A previsão inicial de chegada era para pouco depois das 6 horas de segunda. A Viação Kaissara foi procurada na tarde desta segunda-feira, mas não deu retorno até a publicação desta reportagem.

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