Ônibus quebra duas vezes e tempo de viagem para o ES aumenta em 8 horas

Passageiros que vinham para Vitória a partir de São José dos Campos, no interior de São Paulo, tiveram uma experiência desagradável às vésperas do Natal. A viagem, que já é longa, de cerca de 14 horas, acabou levando 22 horas porque panes forçaram a troca de veículo por duas vezes no percurso.
O ônibus da Viação Kaissara partiu às 16 horas deste domingo (22). O primeiro defeito apareceu a caminho de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, onde outros passageiros embarcariam. Foi necessário trocar de veículo em Queluz, São Paulo, a cerca de 150 km de São José dos Campos.
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o veículo substituto também apresentou defeito. Mais uma vez os passageiros precisaram trocar de ônibus. Os passageiros ficaram revoltados.
"O ônibus todo feio, todo sujo, cheirando a mofo. Tinha até goteira dentro do ônibus. Aí o motorista conseguiu chegar até Queluz. Chegando lá, ele desligou e teve que colocar papelão no maleiro, senão ia ficar presa a nossa bagagem. Chegamos às 19 horas em Queluz. Fomos sair de lá meia-noite. Chegando no Estado do Espírito Santo, o carro estragou de novo. Trocamos de carro de novo. Está todo mundo cansado, passando mal. Foi horrível", disse uma passageira que saiu de São José dos Campos.
Logo que ele saiu da parada de Campos, já começou um cheiro de queimado. Até os motoristas ficaram assustados. O ônibus já saiu com problema de São José. É um absurdo, afirmou um passageiro que veio para Vitória passar as festas de fim de ano.
Os passageiros chegaram a Vitória por volta das 14 horas desta segunda-feira (23), após cerca de 22 horas de viagem. A previsão inicial de chegada era para pouco depois das 6 horas de segunda. A Viação Kaissara foi procurada na tarde desta segunda-feira, mas não deu retorno até a publicação desta reportagem.