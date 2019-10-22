Óleo pode atingir praias do ES em até duas semanas, diz especialista

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 15:44
- Atualizado há 6 anos
As manchas de óleo que afetaram praias do litoral Nordeste – e já chegou ao Sul da Bahia – pode alcançar o litoral do Espírito Santo nas próximas duas semanas. De acordo com o professor de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato Ghisolfi, tudo depende da velocidade do seu deslocamento.
Segundo Ghisolfi, a região onde a mancha se encontra no momento está sob os efeitos de correntes que podem trazer o material para o Sul, atingindo o litoral capixaba. "O tempo de duas semanas para aqui chegar é calculado com base no deslocamento da água, se o óleo estiver nesta corrente, e se deslocar na mesma velocidade da corrente. Pode ser até que chegue antes. O fato é que o sistema de correntes favorece a vinda dela para o Sul", relata
A falta de informações sobre o comportamento do material, segundo o professor, dificulta calcular o seu tempo de deslocamento com mais precisão. Mas ele adianta que as estratégias que existem de contenção da mancha de óleo podem não funcionar. "Não há estrategia, nada que temos funciona".
Ele explica que não adianta jogar dispersante porque o óleo não está na superfície da água. Não é possível queimar por estar submerso e, por último, tem-se as barreiras, que não faria a contenção porque ela só impede o primeiro metro. "Turo o que estiver abaixo de um metro não é contido", explica.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o