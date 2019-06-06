Home
Oito cidades do ES registram recorde de frio nesta quinta-feira

Entre os locais está Goiabeiras, em Vitória, com a mínima de 17, 9°C, batendo a marca anterior de 20°C no dia 26 de março deste ano